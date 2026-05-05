Obama o ratu s Iranom: 'Netanyahu je i mene nagovarao, sad je dobio što je htio'

Bivši američki predsjednik Barack Obama dao je veliki intervju za The New Yorker, u kojem je komentirao aktualni rat SAD-a i Izraela protiv Irana.

"Smatram da američko vodstvo, kako ga predstavlja predsjednik, mora odražavati temeljno poštovanje prema ljudskom dostojanstvu i pristojnosti, ne samo unutar naših granica nego i izvan njih", rekao je Obama.

Istaknuo da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koristeći istu argumentaciju, pokušao i njega nagovoriti da SAD napadne Iran.

'Dobio je što je htio'

"Kao i s Donaldom Trumpom, pokušao me nagovoriti, ali znao sam što će se dogoditi i odbio sam. Znao sam da napad nije vrijedan posljedica", rekao je Obama. "Mislim da sam dobro prognozirao", dodao je.

Obama je rekao da postoje i ozbiljna pitanja o tome kome ovaj rat donosi više koristi, SAD-u ili Izraelu.

"Netanyahu je dobio što je htio. Je li to najbolje za građane Izraela, to je veliko pitanje. Je li to najbolje za građane SAD-a i Ameriku generalno, i to je veliko pitanje", rekao je Obama, dodajući da se često razilazio u mišljenjima s izraelskim premijerom te da o njihovim neslaganjima postoji 'dovoljno dokaza'.

Prijeteće poruke i odnos prema saveznicima

Obama je komentirao i Trumpovu retoriku od početka rata u Iranu, posebno njegove prijetnje o "brisanju civilizacija" - takve izjave nazvao je "protivnima američkim vrijednostima".

"Ako ne dajemo glas tim osnovnim vrijednostima, da postoje nevini ljudi u zemljama s lošim vladama i da moramo brinuti o tim ljudima, da možemo praviti greške ako se ne čuvamo oholosti i čistog vlastitog interesa. Ako nemamo te stvari, svijet se može raspasti na vrlo loše načine", rekao je Obama.

Ukazujući na širu štetu koju je Trump nanio odnosima SAD-a s njegovim saveznicima, Obama je upozorio da će obnova tih odnosa biti ogroman izazov.

"Mislim da će popravljanje štete nanesene međunarodnom poretku biti teže od nekih unutarnjih reformi", rekao je Obama, opisujući sustav međunarodne suradnje nakon Drugog svjetskog rata kao jedan od boljih trenutaka SAD-a.

