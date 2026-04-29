Plenković o slučaju Ina-Mol: 'Tražili su nešto na što nitko na mom mjestu ne bi pristao'

Premijer Andrej Plenković u Dubrovniku je dao izjavu za medije. Komentirao je najprije potpisivanje sporazuma o Južnoj intekonekciji te rekao kako smatra da je to "od velikog značenja za ukupan odnos Hrvatske i SAD-a".

Plenković je komentirao i prostor za rast na istoku Europe.

"Institucije su tu, suradnja je tu. Važno je da zemlje šalju signal da žele snažnu infrastrukturu koja postoji u zapadnoj Europi. Želimo i energestku neovisnost. Hrvatska je zemlja koja ima nuklearku, nedaleko od glavnog grada u Krškom. Stručnjaci smatraju da se njen životni vijek može produžiti do 2063. U komunikaciji sa Slovenijom smo rekli da smo otvoreni za nove investicije. Otvoreni smo i za opciju izgradnju Krškog 2", rekao je premijer.

O Inicijativi triju mora

Dodao je da je Inicijativa triju mora pokrenuta od strane predsjednika.

"Milanović se sam izuzeo iz ove Inicijative, a mi smo tu ušli kao Vlada da bismo sačuvali obraz i angažman Hrvatske. Ja sam jedini koji je tu bio premijer, svi ostali su predsjednici. Trebamo se fokusirati na tri tipa financiranja projekata. Prvi je nasloniti se na izvore europskog proračuna. Treba osigurati konkurentnost. Drugi način je daljnji angažman međunarodnih financijskih institucija", dodao je.

O projektu Pantheon

Komentirao je i projekt Pantheon.

"Mi smo na radaru ozbiljnih investitora puno više prepoznati nego prije. S projektom smo upoznati i trebaju se stvoriti preduvjeti i ako se to dogodi, naravno da će biti pozitivno. Hoće li to imati sigurnosne garancije? Moguće, netko tko misli pohraniti podatke u takvom centru, sigurno se neće praviti da toga nema. To nama nije loše, kako god da okrenete", rekao je Plenković.

Dodao je da je važno vidjeti kako se može ostvariti energerska svrhovitost te da "treba ostvariti preduvjete da projekt bude održiv".

"Zadovoljniji smo da je odabrana Hrvatska nego neka druga destinacija", rekao je premijer te dodao: "Gdje god dođe netko da bi nešto investirao, netko se tome protivi". Hrvatska je, nastavio je, postala relevantna.

"Imate kontinuirano politiku ulaganju u Hrvatsku kao energetsko čvorište", rekao je Plenković.

O Crnoj Gori

Premijer je komentirao i razgovor s predsjednikom Crne Gore.

"Imamo niz otvorenih pitanja. Zadužili smo Grlića Radmina da se održe razgovori i što Crna Gora treba napraviti da se približi završteku svojih pristupnih pregovora, tu je čitav set tema i pitanja. To smo mu vrlo jasno rekli", rekao je.

Govorio je i o suradnji Amerike i Hrvatska na području nuklearne energije te rekao da su "jako zainteresirani i nude tehnologiju koja je nova".

"Žele stvarati preduvjete za daljnju suradnju i mi smo zainteresirani. Postoji širok i veliki konsenzus", rekao je Plenković.

O sporu s Molom

Komentirao je i spor između Hrvatske i MOL-a.

"Mi smo naslijedili taj spor i logično je da pokušavate isrpiti sve pravne lijekove. Želimo s Mađarskom obaviti pripremni sastanak pa sastanke na visokoj razini koji bi trebali označiti novi početak. Situacija Ina-MOL je najveća strateška greška ikada i da se išla privatizirati Ina na taj način. Prodavati nacionalne kompanije u energetskom sektoru su naučne lekcije zauvijek, što se mene tiče to se neće nikada ponoviti. Što se tiče naše ambiicje da otkupimo MOL-ove dionice, oni na to nisu pristali, tražili su nešto na što nitko na mom mjestu ne bi pristao, to nije privatni posao nego državni. Sada želimo novi početak, to će biti jedna od tema i nastojat ćemo staviti čitav niz tema koje postoje između države i Ine i MOL-a i to bi nas trebalo dovesti do rješenja."", rekao je Plenković.

O bombama

Premijer je komentirao i dojave o bombama.

"Ništa ne treba doživljavati olako, država mora funkcionirati. Ne možemo zabraniti internet. Radi se se na tome da se identificira tko to i kako radi. Osuđujem to i mislim da je policija na toj temi non stop", rekao je.

Zatim se vratio na temu Južne interkonekcije i rekao da će Europskoj uniji objasniti potpisivanje sporazuma, ako je potrebno.

"Ovo se moglo napraviti bez američkih investitora da je Europa rekla da. Projekt će se realizirati sigurno, ako s BiH strane bude napravljeno sve što je dogovoreno", rekao je premijer.

O kandidatima za Ustavni sud

Komentirao je i temu izbora kandidata za Ustavni sud te rekao da je izbor kandidata razotkrivajuć za oporbu.

"Morate biti glupi da povjerujete u te teze. Čekali smo opoziciju mjesecima da se skocka, u svibnju smo im rekli da se pokrenu, dogodio se doček rukometaša jer je Možemo odustao od dočeka - jedne godine može, druge ne može. To je SDP-u razlog da se povuče iz razgovora o ustavnim sucima, to nema ni u dječjem vrtiću, moj Ivan bi bio bolji pregovarač", rekao je Plenković.

