Ovo je moment kada je kapsula sletjela: 13 minuta bilo je potrebno od svemira do oceana

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NASA UŽIVO PRENOSILA /

Kapsula misije Artemis 2 s četveročlanom posadom prošla je kroz Zemljinu atmosferu i sigurno sletjela u Tihi ocean nakon gotovo 10 dana u svemiru, zaključivši prvo putovanje ljudske posade u blizinu Mjeseca u više od pola stoljeća.

NASA‑ina kapsula Orion lagano se spustila u ocean u blizini kalifornijske obale nešto nakon 17 sati po lokalnom vremenu, završivši tako misiju u kojoj je četvero astronauta otputovalo dublje u svemir nego itko prije njih.

Let od 1.117.515 kilometara

Posada je tijekom desetodnevnog putovanja dvaput obišla oko Zemlje, a zatim i oko tamne strane Mjeseca u letu od ukupno 1.117.515 kilometara.

Prvi je to testni let s posadom u nizu misija programa Artemis čija je svrha ponovno dovesti astronaute na površinu Mjeseca od 2028. godine.

Slijetanje Oriona i četveročlane posade NASA je uživo prenosila na svojim internetskim stranicama.

Kapsulu su na Tihom oceanu dočekali spasilački timovi kako bi iz nje izvukli posadu, američke astronaute Reida Wisemana, Victora Glovera i Christinu Koch te kanadskog astronauta Jeremyja Hansena.

U povratku je dokazano da Orion može izdržati ekstremne sile pri ulasku u Zemljinu orbitu nakon lunarne misije.

13 minuta od svemira do Tihog oceana

Do Tihog oceana kapsula je stigla nakon napetog 13‑minutnog pada kroz Zemljinu atmosferu, uz toplinsko trenje koje je temperaturu na vanjskoj površini letjelice dovelo do usijanih 2.760 Celzijevih stupnjeva.

Na vrhuncu ulaska u atmosferu intenzivna vrućina i kompresija zraka formirale su, sukladno očekivanjima znanstvenika, gorući omotač plina, odnosno plazme, koji je obavio kapsulu i prekinuo radijsku vezu s posadom na nekoliko minuta.

Nakon što je kontakt s posadom ponovno uspostavljen, dva para padobrana otvorila su se u prednjem dijelu kapsule, usporivši joj kretanje na oko 25 kilometara na sat, što je omogućilo lagano i sigurno slijetanje letjelice u ocean.

Očekuje se da će timovima NASA‑e i američke mornarice trebati oko sat vremena da osiguraju plutajuću kapsulu i pomognu astronautima da izađu iz letjelice te ih odvedu na obližnji brod gdje će proći prvi medicinski pregled.