FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVO ISTRAŽIVANJE /

Visoka očekivanja? Donosimo kolike plaće ove godine traže sezonski radnici u Hrvatskoj

Prema istraživanju portala Mojposao, Hrvati ove godine očekuju plaće koje su, u prosjeku, veće za 9 posto nego prošle godine

10.4.2026.
21:14
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

Radnici u sezoni traže se posvuda, a njihova očekivanja kad je u pitanju plaća, očekivano, rastu. 

Pa tako Hrvati, prema istraživanju portala MojPosao - za rad u sezoni očekuju, u prosjeku najmanje 1 518 eura. 

Lani je to bilo oko 1400 eura, što je ove godine rast od 9 posto.

Visoka očekivanja?

Kuhari imaju još veća očekivanja, za svoj posao traže u prosjeku 2000 eura. Oni vrhunski i puno više. Inače, u prosjeku zarađuju oko 1500 eura.

Konobari, pak, računaju na napojnice, a kad je riječ o plaći traže nešto manje od 1600 eura. Istraživanje kaže da je to 25 posto više od njihove prosječne plaće 'izvan sezone'.

Recepcioneri u hotelima očekuju oko 1.500 eura, što je rast od 23 posto u odnosu na prosjek od 1.200 eura. 

Spremačice očekuju oko 1400 eura tijekom ljetnih mjeseci, a mnoge i puno više ako imaju vlastiti obrt. Inače, u prosjeku zarade 960 eura na mjesec. 

Skladištari računaju, pak, na oko tisuću 380 eura ili 9 posto više od prosjeka u godini. 

A najveći skok vidljiv je kod vozača, koji za sezonski rad traže u prosjeku oko  1.950 eura, ili 52 posto više od njihove prosječne plaće izvan sezone. 

Sezonski RadPlaćaTuristička SezonaMojposaoSezona
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike