Visoka očekivanja? Donosimo kolike plaće ove godine traže sezonski radnici u Hrvatskoj
Prema istraživanju portala Mojposao, Hrvati ove godine očekuju plaće koje su, u prosjeku, veće za 9 posto nego prošle godine
Radnici u sezoni traže se posvuda, a njihova očekivanja kad je u pitanju plaća, očekivano, rastu.
Pa tako Hrvati, prema istraživanju portala MojPosao - za rad u sezoni očekuju, u prosjeku najmanje 1 518 eura.
Lani je to bilo oko 1400 eura, što je ove godine rast od 9 posto.
Visoka očekivanja?
Kuhari imaju još veća očekivanja, za svoj posao traže u prosjeku 2000 eura. Oni vrhunski i puno više. Inače, u prosjeku zarađuju oko 1500 eura.
Konobari, pak, računaju na napojnice, a kad je riječ o plaći traže nešto manje od 1600 eura. Istraživanje kaže da je to 25 posto više od njihove prosječne plaće 'izvan sezone'.
Recepcioneri u hotelima očekuju oko 1.500 eura, što je rast od 23 posto u odnosu na prosjek od 1.200 eura.
Spremačice očekuju oko 1400 eura tijekom ljetnih mjeseci, a mnoge i puno više ako imaju vlastiti obrt. Inače, u prosjeku zarade 960 eura na mjesec.
Skladištari računaju, pak, na oko tisuću 380 eura ili 9 posto više od prosjeka u godini.
A najveći skok vidljiv je kod vozača, koji za sezonski rad traže u prosjeku oko 1.950 eura, ili 52 posto više od njihove prosječne plaće izvan sezone.