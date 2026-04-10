Visoka očekivanja? Donosimo kolike plaće ove godine traže sezonski radnici u Hrvatskoj

Radnici u sezoni traže se posvuda, a njihova očekivanja kad je u pitanju plaća, očekivano, rastu.

Pa tako Hrvati, prema istraživanju portala MojPosao - za rad u sezoni očekuju, u prosjeku najmanje 1 518 eura.

Lani je to bilo oko 1400 eura, što je ove godine rast od 9 posto.

Visoka očekivanja?

Kuhari imaju još veća očekivanja, za svoj posao traže u prosjeku 2000 eura. Oni vrhunski i puno više. Inače, u prosjeku zarađuju oko 1500 eura.

Konobari, pak, računaju na napojnice, a kad je riječ o plaći traže nešto manje od 1600 eura. Istraživanje kaže da je to 25 posto više od njihove prosječne plaće 'izvan sezone'.

Recepcioneri u hotelima očekuju oko 1.500 eura, što je rast od 23 posto u odnosu na prosjek od 1.200 eura.

Spremačice očekuju oko 1400 eura tijekom ljetnih mjeseci, a mnoge i puno više ako imaju vlastiti obrt. Inače, u prosjeku zarade 960 eura na mjesec.

Skladištari računaju, pak, na oko tisuću 380 eura ili 9 posto više od prosjeka u godini.

A najveći skok vidljiv je kod vozača, koji za sezonski rad traže u prosjeku oko 1.950 eura, ili 52 posto više od njihove prosječne plaće izvan sezone.