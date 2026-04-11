Kupnja prve nekretnine nikad skuplja, ali država vraća dio novca: Evo tko prolazi, a tko ne

Država vraća više od 27 milijuna eura za više od tri i pol tisuće građana - kroz povrat poreza za prvu nekretninu. Gdje se najviše kupovalo, zašto je gotovo 800 zahtjeva odbijeno?

Ulazak u vlastiti stan nikad nije bio skuplji, ali uz 27 milijuna eura povrata poreza - za 3 i pol tisuće građana put do prve nekretnine ipak je pristupačniji.

"Kada govorimo o iznosima oni se naravno razlikuju, PDV i porez na promet, u slučaju PDV-a ti iznosi su veći pa je i sam prosjek veći, otprilike prelazi 14 700 eura dok je u slučaju poreza na promet nekretninama on u prosjeku 3 i pol tisuće eura", rekla je glasnogovornika APN-a Jelena Bokun.

Uštede na novogradnji?

Veće su uštede na novogradnji, potvrđuju to i agenti za nekretnine.

"S obzirom da je starogradnja, donosno povrat poreza je 3%, uzmimo stan koji košta 200 tisuća eura, porez na promet je 6 tisuća eura, i ljudi kad nađu idealnu nekretninu, a natječaj se još nije raspisao tih 6 tisuća im ne znači puno. Ali kod novogradnje se vraća 50% PDV-a, na stan koji košta 200 tisuća eura to je 20 tisuća eura onda se ipak se malo drugačije razmišlja. Veće su kalkulacije? Upravo tako", ispričao je agent za nekretnine Antonio Štedul.

Od 3 i pol tisuće zahtjeva, čak tisuću petsto je iz Zagreba. Slijede Zagrebačka, Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija.

Među gradovima prednjače Zagreb, Split, Rijeka, Velika Gorica, Zadar, Osijek, Zaprešić, Karlovac i Slavonski Brod.

Od istih tih 3 i pol tisuće zahtjeva - 315 je vraćeno na dopunu, dok je 795 odbijeno zbog neispunjavanja uvjeta. Stanovi su, najčešće, bili preveliki ili preskupi.

"Imamo primjera gdje se ljudi javljaju s ugovorima od prije 1.1. ili više zahtjeva iz iste obitelji ili ima onih koji imaju već nekoliko nekretnina pa šalju...", nadodala je Bokun.

Veće kontrole

Stručnjaci smatraju - trebalo bi uvesti i veće kontrole.

"Dio tih građana bi ionako kupio stan ili izgradio kuću i bez ove mjere. Zanimljiv je podatak da najmanja nekretnina za koju je odobren porez ima 14 kvadrata, pa se onda pitam za koju je namjenu ta nekretnina u primorsko goranskoj županiji i na koji način će se to kontrolirat", rekao je Marko Horvat s Katedre za socijalnu politiku Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Idući tjedan od države stiže i pomoć za podstanare.

"To je tema koju smo krenuli rješavati temeljem zakona o poticajnoj i državnoj stanogradnji. APN je prosincu objavio jani poziv svim našim sugrađanima koji imaju prazne stambene jedinice više godina da mogu te stanove prepustiti apn-u na upravljanje. Od srijede će se na tržištu pojaviti gotovo tisuću takvih stanova, koje su vlasnici prepustili državi na Upravljanje. Država će ih kroz program priuštivog najma dodjeljivati onima koji si ne mogu priuštiti visoke najamnine", rekao je ministar Branko Bačić.