BOL, KRV I ŠAKE /

Martin Batur o Kići Stamatoviću uoči spektakla u Zadru: 'Idem ga nokautirati i to je to'

Martin Batur o Kići Stamatoviću uoči spektakla u Zadru: 'Idem ga nokautirati i to je to'
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

'Volim uživati u publici, u izlasku tako da ću raditi ono što me veseli i kako mi dođe tu večer'

7.5.2026.
20:57
Sportski.net
Pred nama je nova spektakularna FNC priredba. Zadar će ugostiti FNC pod rednim brojem 30, a vjesnici proljeća u dalmatinskom gradu su bol, krv, šake i Martin Batur kao domaćin. 

"Prošlo je godinu dana otkako sam bio u ovoj dvorani. Jeza me uhvatila, ali sada jedva čekam subotu da ponovno izađem i pobijedim", rekao je Batur u novoj eipozodi 3X5 by Voyo

Batura čeka opet glavna borba večeri. Protivnik je Milenko Stamatović Kićo

"Protivnik je dobar, velik, ima dobar score, a ljudi će uživati u našoj borbi. Idem ga nokautirati i to je to. Niti jednog svog protivnika ne pratim nešto previše, ne analiziram puno. Imam svoju taktiku, imam svoj cilj i to je to."

Tvoja forma je nekako promjenjiva u posljednje vrijeme, pomalo valovita, ali vratio si se na pobjedničke staze. 

"Dobar sam sad. Imao sam dva kampa. bio sam u Engleskoj pa u Njemačkoj sa svojom ekipom. Već sam pola godine u dvorani i vjerujem da ću to i pokazati u subotu."

Iz dvorane Krešimira Ćosića na platformi Voyo 9. svibnja od 19 sati gledajte novo izdanje FNC-a!

Dočekala te i ozljeda nakon velikog i emotivnog ulaska u borbu protiv Andryszaka. Kako ćeš pristupiti ovoj borbi?

"Probat ću bez emocija, ali bit će to jako teško. Jednostavno, volim uživati u publici, u izlasku tako da ću raditi ono što me veseli i kako mi dođe tu večer."

Imaš li neko obećanje za naivjače koji su kupili ulaznicu?

"Pa imam da će borba biti dobra, a nadam se i brza. Dat ću sve od sebe da pobijedim, ali i da pružim ljudima najbolju izvedbu."

Na dnu teksta pogledajte novu epizodu 3x5 by Voyo podcasta u priloženom YouTube videu. 

Martin BaturFncFnc 30Zadar
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
