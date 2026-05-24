BILO JE I VRIJEME /

Messi se konačno pridružio Cristianu Ronaldu

Messi se konačno pridružio Cristianu Ronaldu
Foto: Peter Joneleit/Zuma Press/Profimedia

Messi postao drugi nogometaš u povijesti s tim statusom

24.5.2026.
16:56
Antonela Ištvan
Lionel Messi i službeno je postao milijarder, čime se pridružio svom dugogodišnjem rivalu Cristianu Ronaldu kao drugi nogometaš s tim statusom. Vijest je potvrdio Bloombergov indeks milijardera, navodeći kako je Messijeva neto vrijednost u svibnju 2026. premašila granicu od jedne milijarde dolara. 

Odlazak u Ameriku ključan

Messi je 2023. otišao u Inter Miami i taj se potez pokazao kao poslovni majstorski potez. Ugovor mu, osim visoke plaće, uključuje i inovativne klauzule poput podjele prihoda od pretplata na Apple TV-jev MLS Season Pass te opciju stjecanja vlasničkog udjela u klubu nakon završetka karijere. Time je slijedio model ulaganja izvan terena, kojim je gradio poslovno carstvo pod vodstvom oca Jorgea.

Ronaldo prvi probio granicu

Upravo je Cristiano Ronaldo postao prvi nogometaš koji je probio tu zvučnu financijsku granicu. Prema dostupnim podacima, Portugalac je status milijardera dosegao u listopadu 2025. godine, nedugo nakon svog rekordnog transfera u saudijski klub Al-Nassr. Trenutno se njegovo bgatstvo procjenjuje na 1,4 milijarde dolara.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
