Messi se konačno pridružio Cristianu Ronaldu

Lionel Messi i službeno je postao milijarder, čime se pridružio svom dugogodišnjem rivalu Cristianu Ronaldu kao drugi nogometaš s tim statusom. Vijest je potvrdio Bloombergov indeks milijardera, navodeći kako je Messijeva neto vrijednost u svibnju 2026. premašila granicu od jedne milijarde dolara.

Odlazak u Ameriku ključan

Messi je 2023. otišao u Inter Miami i taj se potez pokazao kao poslovni majstorski potez. Ugovor mu, osim visoke plaće, uključuje i inovativne klauzule poput podjele prihoda od pretplata na Apple TV-jev MLS Season Pass te opciju stjecanja vlasničkog udjela u klubu nakon završetka karijere. Time je slijedio model ulaganja izvan terena, kojim je gradio poslovno carstvo pod vodstvom oca Jorgea.

Ronaldo prvi probio granicu

Upravo je Cristiano Ronaldo postao prvi nogometaš koji je probio tu zvučnu financijsku granicu. Prema dostupnim podacima, Portugalac je status milijardera dosegao u listopadu 2025. godine, nedugo nakon svog rekordnog transfera u saudijski klub Al-Nassr. Trenutno se njegovo bgatstvo procjenjuje na 1,4 milijarde dolara.