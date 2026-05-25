Zbog nesreće zatvorena cesta kod Trogira: U sudaru sudjelovala tri automobila

Promet na državnoj cesti D8 kod benzinske postaje na području Trogira obustavljen je u oba smjera nakon prometne nesreće u ponedjeljak ujutro u kojoj su sudjelovala tri osobna vozila.

Dalmacija Danas prenosi da su dvije osobe zatražile liječničku pomoć. U trenutku dolaska hitnih službi bile su pri svijesti.

U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku nesreće.

Promet se odvija obilaznim pravcem kroz Trogir.