Zbog nesreće zatvorena cesta kod Trogira: U sudaru sudjelovala tri automobila

U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku nesreće
Promet na državnoj cesti D8 kod benzinske postaje na području Trogira obustavljen je u oba smjera nakon prometne nesreće u ponedjeljak ujutro u kojoj su sudjelovala tri osobna vozila.
Dalmacija Danas prenosi da su dvije osobe zatražile liječničku pomoć. U trenutku dolaska hitnih službi bile su pri svijesti.
Promet se odvija obilaznim pravcem kroz Trogir.