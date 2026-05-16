Rukometni klasik i nogometni derbiji obilježavaju vikend

Ljubitelji sporta ovog će vikenda doći na svoje uz uistinu bogat sportski program. Od rukometnog klasika između Hrvatske i Švedske, preko motociklističkih uzbuđenja iz Češke, pa sve do nogometnog spektakla na Wembleyju, televizijski kanali donose pregršt sadržaja za svačiji ukus. Pripremite se za dane ispunjen napetošću i vrhunskim sportskim potezima.

Rukometni klasik u Varaždinu

Hrvatska rukometna reprezentacija danas u Areni Varaždin igra drugu prijateljsku utakmicu protiv snažne Švedske. Nakon prvog susreta u Kristianstadu, ovaj dvoboj nova je prilika za Sigurdssonove izabranike da testiraju snage i uigraju taktičke varijante. Utakmice protiv Šveđana uvijek su više od prijateljskih, noseći sa sobom duh velikog rivalstva. Kako je istaknuo legendarni Patrik Ćavar, bez obzira na karakter susreta, Hrvatska mora zadržati natjecateljski kontinuitet i potvrditi kvalitetu protiv suparnika koji njeguje brz i moderan stil igre. Ovo je vrijedna provjera uoči nadolazećih natjecanja i prilika da se naši rukometaši pokažu pred svojom publikom. Prijenos utakmice možete pratiti od 17:10 sati na glavnom programu RTL-a i platformi Voyo.

Spektakl na Wembleyju i utrke na dva kotača

Subotnje poslijepodne rezervirano je za dva velika događaja. Ljubitelji nogometa s nestrpljenjem iščekuju finale 145. izdanja engleskog FA kupa. Na legendarnom Wembleyju sučelit će se dva engleska velikana, Chelsea i Manchester City, u borbi za prestižni trofej. Utakmica obećava vrhunski nogomet, a početak je zakazan za 16:00 sati uz prijenos na kanalu Arena Sport 1. Istovremeno, ljubitelji brzine uživat će u petoj rundi Svjetskog Superbike prvenstva iz Češke. Peta runda sezone ključna je postaja u borbi za naslov, stoga uzbuđenja neće nedostajati. Platforma Voyo donosi akciju s češke staze: kvalifikacije počinju u 11:15, dok je start prve utrke predviđen za 14:00 sati.

Nogometna ponuda za najzahtjevnije

Osim finala FA kupa, nogometna ponuda ove nedjelje iznimno je bogata. Ljubitelji talijanskog i španjolskog nogometa moći će pratiti utakmice Serie A i La Lige, a svi susreti prenose se na kanalima Arenasporta, što jamči da neće propustiti ključne trenutke u borbama na ljestvici. Za navijače domaćeg nogometa, važna je napomena da Dinamo svoju iduću prvenstvenu utakmicu igra već sutra. Zagrebački klub u nedjelju, 17. svibnja, gostuje u Koprivnici kod Slaven Belupa, a prijenos je osiguran na kanalu Max Sport. Hajduk dan prije gostuje u Zagrebu, opet na Maksimiru, ali ovaj put protiv Lokomotive, dok Rijeka i Istra igraju derbi Učke.

Borilački vikend

Sara Luzar Smajić ovog vikenda u poljskom Kaliszu lovi povijest. Najbolja hrvatska MMA borkinja borit će se protiv domaće zvijezde Wiktorije Czyzewske za inauguralni pojas bantam kategorije KSW-a, a pobjedom bi postala prva prvakinja te kategorije u povijesti organizacije.

Velik meč čeka i Ivana Erslana, koji u Las Vegasu odrađuje četvrtu UFC borbu protiv Britanca Georgea “Tuco” Tokkosa. Hrvatski poluteškaš traži pobjedu nakon tri poraza zaredom i želi uspješno zaključiti aktualni UFC ugovor.

Filip Hrgović u glavnoj borbi večeri protiv Davida Allena ulazi kao veliki favorit i jasno poručuje da si ne smije dopustiti poraz zbog posljedica po karijeru.

Meč je na rasporedu u večernjem programu, a očekuje se da će Hrgović u ring oko 22:30. Prijenos je dostupan na DAZN-u, uz tekstualni prijenos na Indexu.

Pred nama su dani koji nude za svakoga ponešto. Bilo da ste ljubitelj rukometne borbe, nogometne drame ili oktanskih uzbuđenja, današnji raspored prijenosa jamči sate vrhunske sportske zabave. Udobno se smjestite i uživajte u vikendu.