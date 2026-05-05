Milanović predložio Saboru Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda

Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je u utorak Hrvatskom saboru prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, izvijestio je Ured predsjednika.

Nastavak je to procedure izbora predsjednika Vrhovnog suda nakon duljeg zastoja koji je napokon okončan krajem travnja, kada je saborski Odbor za pravosuđe održao sjednicu u kojoj je donio pozitivno mišljenje o troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda: o sutkinji Visokog trgovačkog suda Mirti Matić, profesorici zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandri Maganić i zagrebačkom odvjetniku Šimi Saviću.

Troje kandidata koji su se javili na natječaj za predsjednika Vrhovnog suda ispitano je pred Odborom za pravosuđe prije pet mjeseci. Nakon sjednice održane u travnju, Odbor je pozitivno mišljenje o kandidatima uputio Milanoviću koji po Ustavu predlaže jednog od kandidata Hrvatskom saboru.

Ispunjen formalni uvjet

Milanović je još prošle godine, kada su objavljena imena troje kandidata za predsjednika Vrhovnoga suda, najavio da će za tu dužnost predložiti sutkinju Matić. Sada, kada je to i služeno učinio, o njezinom izboru odlučuje Hrvatski sabor većinom zastupnika odnosno, s najmanje 76 zastupničkih ruku. Izbor Matić moguć je ako je uz oporbu podrže i vladajući.

Inače, Vrhovni sud je od ožujka 2025., od smrti Radovana Dobronića, bez predsjednika.

Žrtva prisluškivanja

Inače, sutkinja Matić bila je žrtva nezakonitog prisluškivnja policije, što je otkriveno u ožujku na optužnom vijeću Županijskog suda u Zagrebu, u slučaju Damira Ostermana, bivšeg MUP-ovog glavnog informatičara optuženog za odavanje tajnih policijskih podataka.

Ispostavilo se, naime, da je policija prisluškivala pogrešnu osobu, sutkinju Matić, umjesto njezinog bivšeg supruga, što joj je bio teret i u postupku kandidature za predsjednicu Vrhovnog suda.

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković je za RTL Danas utvrdio da ovu veliku grešku, počinjenu prije šest godina, nije počinio DORH, nego osoba koja je provodila dokazne radnje, odnosno osoba koja je prisluškivala jedan broj telefona. Međutim, kad se utvrdilo da se prisluškuje pogrešna osoba, trebalo je odmah stati, a “to nije učinjeno i to je dovelo do posljedice koju sad imamo u ovom predmetu, da su zapravo gotovo svi dokazi plod te pogreške koja je napravljena na samom početku”, rekao je Pavasović Visković.

Na saslušanju pred saborskim Odborom za pravosuđe, Mirta Matić je, na pitanje o napisima koji su govorili da je kao sutkinja odavala informacije iz istrage, izjavila da se protiv nje nikada nije vodio nijedan postupak, ni kazneni ni etički.

