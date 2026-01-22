Kim Jong-un u jakni snimljen na bazenu, kupačice častio osmijehom: 'Ponosan sam'

Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un prisustvovao je svečanosti povodom otvaranja termalnog lječilišta u provinciji Sjeverni Hamgyong, izvijestio je u srijedu državni medij KCNA, a prenio The Standard.

KCNA je objavila fotografije na kojima je Kim prikazan u ležernom izdanju. Snimljen je kako u jakni i odijelu sjedi uz bazen, smije se i razgovara sa ženama koje su se kupale.

Foto: Str/afp/profimedia

Također je zabilježeno kako ga je ispred kompleksa dočekala poveća skupina ljudi.

Foto: Str/afp/profimedia

Kim je izjavio da se ponosi odmaralištem jer je učinio "još jednu vrijednu stvar". Pohvalio je arhitekturu i naredio da se kompleks otvori sljedeći mjesec.

Foto: Str/afp/profimedia

Obnovu naredio 2018.

Analitičari smatraju da je cilj posjeta pojačati disciplinu među dužnosnicima uoči Devetog kongresa Partije, koji bi se također trebalo održati u veljači.

Foto: Str/afp/profimedia

Foto: Str/afp/profimedia

Riječ je inače o najvećem termalnom lječilištu u zemlji, čiju je obnovu Kim naredio u srpnju 2018. godine nakon što je prethodno kritizirao loše upravljanje i nehigijenske uvjete.

POGLEDAJTE VIDEO: Plaču li svi kao Kim dok uče za pravosudni ispit? Odvjetnica: 'On se ne polaže, nego preživljava'