VOĐA U LEŽERNOM IZDANJU /

Kim Jong-un u jakni snimljen na bazenu, kupačice častio osmijehom: 'Ponosan sam'

Kim Jong-un u jakni snimljen na bazenu, kupačice častio osmijehom: 'Ponosan sam'
Foto: Str/afp/profimedia

Kim je izjavio da se ponosi odmaralištem jer je učinio 'još jednu vrijednu stvar'

22.1.2026.
15:12
Erik Sečić
Str/afp/profimedia
Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un prisustvovao je svečanosti povodom otvaranja termalnog lječilišta u provinciji Sjeverni Hamgyong, izvijestio je u srijedu državni medij KCNA, a prenio The Standard

KCNA je objavila fotografije na kojima je Kim prikazan u ležernom izdanju. Snimljen je kako u jakni i odijelu sjedi uz bazen, smije se i razgovara sa ženama koje su se kupale.

Kim Jong-un u jakni snimljen na bazenu, kupačice častio osmijehom: 'Ponosan sam'
Foto: Str/afp/profimedia

Također je zabilježeno kako ga je ispred kompleksa dočekala poveća skupina ljudi. 

Kim Jong-un u jakni snimljen na bazenu, kupačice častio osmijehom: 'Ponosan sam'
Foto: Str/afp/profimedia

Kim je izjavio da se ponosi odmaralištem jer je učinio "još jednu vrijednu stvar". Pohvalio je arhitekturu i naredio da se kompleks otvori sljedeći mjesec. 

Kim Jong-un u jakni snimljen na bazenu, kupačice častio osmijehom: 'Ponosan sam'
Foto: Str/afp/profimedia

Obnovu naredio 2018. 

Analitičari smatraju da je cilj posjeta pojačati disciplinu među dužnosnicima uoči Devetog kongresa Partije, koji bi se također trebalo održati u veljači. 

Kim Jong-un u jakni snimljen na bazenu, kupačice častio osmijehom: 'Ponosan sam'
Foto: Str/afp/profimedia

Kim Jong-un u jakni snimljen na bazenu, kupačice častio osmijehom: 'Ponosan sam'
Foto: Str/afp/profimedia

Riječ je inače o najvećem termalnom lječilištu u zemlji, čiju je obnovu Kim naredio u srpnju 2018. godine nakon što je prethodno kritizirao loše upravljanje i nehigijenske uvjete. 

Kim Jong UnSjeverna Koreja
komentara
