Kim Jong-un u jakni snimljen na bazenu, kupačice častio osmijehom: 'Ponosan sam'
Kim je izjavio da se ponosi odmaralištem jer je učinio 'još jednu vrijednu stvar'
Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un prisustvovao je svečanosti povodom otvaranja termalnog lječilišta u provinciji Sjeverni Hamgyong, izvijestio je u srijedu državni medij KCNA, a prenio The Standard.
KCNA je objavila fotografije na kojima je Kim prikazan u ležernom izdanju. Snimljen je kako u jakni i odijelu sjedi uz bazen, smije se i razgovara sa ženama koje su se kupale.
Također je zabilježeno kako ga je ispred kompleksa dočekala poveća skupina ljudi.
Kim je izjavio da se ponosi odmaralištem jer je učinio "još jednu vrijednu stvar". Pohvalio je arhitekturu i naredio da se kompleks otvori sljedeći mjesec.
Obnovu naredio 2018.
Analitičari smatraju da je cilj posjeta pojačati disciplinu među dužnosnicima uoči Devetog kongresa Partije, koji bi se također trebalo održati u veljači.
Riječ je inače o najvećem termalnom lječilištu u zemlji, čiju je obnovu Kim naredio u srpnju 2018. godine nakon što je prethodno kritizirao loše upravljanje i nehigijenske uvjete.
