Šokovi na spojevima: 'Dan je upropašten'

Ceremonija ruža i dalje je glavna tema u vili. Dok je jedna djevojka priznala da joj je laknulo što je ostala i dobila ružu unatoč tremi, druge su bez zadrške komentirale odlazak sustanarke. „Naše uho kuće napustilo je vilu“, zaključila je jedna, uvjerena da će sada biti mirnije.

No mir nije dugo trajao. Rasprave o ponašanju pojedinih kandidatkinja ponovno su podijelile kuću. „Preglasna je žena, malo mi stvara stres“, rekla je jedna dok je druga bila još oštrija: „Prerast će u ozbiljnu alapaču ako ne bude radila na sebi.“

Novo pismo označilo je početak grupnih spojeva. Jedan tim uživao je u morskoj avanturi. „Dan je prelijep, sve je prelijepo, nisam mogla zamisliti ljepši spoj“, priznala je jedna od djevojaka, oduševljena atmosferom.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

Drugi tim iskušao je adrenalinsku vožnju, no uzbuđenje su pratile i snažne emocije. „Iskreno, nije mi bilo svejedno“, priznala je jedna kandidatkinja dok je drugu mučila ljubomora: „Treba se dati pažnja svima.“ Napetost se osjećala u zraku, a jednoj je djevojci situacija postala malo neugodna.

Idilu na oba spoja prekinuli su neočekivani potezi koji su šokirali i djevojke i Savršene. „Bilo mi je žao zbog djevojaka, nije u redu prema njima da se nešto tako dogodi“, komentirao je kasnije Gospodin Savršeni. „Sve u svemu, dan je upropašten“, rekla je jedna kandidatkinja dok su druge ostale zbunjene i povrijeđene.

Foto: Rtl

Večer je donijela pokušaje smirivanja situacije i nove razgovore. „Totalno druga priča od onoga danas. To je bila katastrofa, ali popravio je dojam“, priznala je jedna od djevojaka dok su druge već razmišljale o povratku u vilu i mogućim posljedicama.

Stari sukobi dobili su novo poglavlje, napetosti su ponovno isplivale na površinu, a emocije su sve jače.

