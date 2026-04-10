BILA JE NOMINIRANA /

Jennifer Lopez prisjetila se uloge koja je promijenila sve: 'Nakon 20 godina još mislim na nju'

Jennifer Lopez prisjetila se uloge koja je promijenila sve: 'Nakon 20 godina još mislim na nju'
Foto: VALERIE MACON/AFP/Profimedia

Glumica Jennifer Lopez prisjetila se svoje uloge kao Marisa Ventura u romantičnoj komediji 'Dogodilo se na Manhattanu'.

10.4.2026.
17:13
Hot.hr
Foto: VALERIE MACON/AFP/Profimedia
Glumica i pjevačica Jennifer Lopez (56) na Instagramu se prisjetila svoje uloge u romantičnoj komediji "Dogodilo se na Manhattanu", u kojoj je glumila samohranu majku koja radi kao sobarica u jednom od najboljih njujorških hotela.

Lopez je priznala da se s radošću prisjetila perioda snimanja filma koji je izašao prije 23 godine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Dvadeset i nešto godina kasnije, još uvijek mislim na Marisu Venturu. Samohranu majku koja se kretala mramornim predvorjima i među plahtama visokog tkanja koje nisu bile njezine… ali ih je nosila kao da jesu.

"Dogodilo se na Manhattanu" započeo je kao scenarij pod nazivom The Chambermaid. Producentica Elaine Goldsmith-Thomas i ja obratile smo se Wayneu Wangu i zajedno osmislili djevojku s nosom priljubljenim uz snježnu kuglu Manhattana. Djevojku iz Bronxa, koja glumi djevojku iz Bronxa, i koja se usudila sanjati veće snove od granica svog kvarta…

Imala sam veliku sreću dijeliti set s Natashom Richardson, Bobom Hoskinsom, Ralphom Fiennesom, Stanleyjem Tuccijem, Tylerom Poseyjem i Amy Sedaris. Kakav film. Kakva glumačka postava. Kakvo vrijeme", napisala je Jennifer u objavi. 

Nominirana za najbolju glumicu 

Glumica je bila nominirana za najbolju glumicu u ovom filmu na dodjeli nagrada Image Awards 2003. godine, ali je izgubila od Angele Bassett, koja je glumila u filmu "Zemlja Sunca".

U siječnju 2025. godine, Lopez i Fiennes ponovo su se našli skupa na sceni u sklopu dodjele nagrada "Variety's 10 Directors to Watch" I "Creative Impact Awards" u Palm Springsu u Kaliforniji.

Fiennes je pohvalio glumicu zbog njezinih nevjerojatnih vještina, dok se prisjećao zajedničkog snimanja filma.

