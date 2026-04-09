Dinamo donirao namirnice, a igrači s trenerom dijelili obroke u Pučkoj kuhinji na Svetom Duhu

Dan nakon što su izborili plasman u finale Kupa pobjedom protiv Gorice i jutrošnjeg rehabilitacijskog treninga, Dinamovi prvotimci i članovi stručnog stožera zaputili su se u Pučku kuhinju na Svetom Duhu, obukli pregače i marljivo sudjelovali u razvrstavanju, pripremi i podjeli obroka za one koji se svakodnevno suočavaju s puno većim izazovima od rezultata na sportskim borilištima.

U akciji su sudjelovali igrači Plavih Luka Stojković i Moris Valinčić, uz članove stručnog stožera Marija Kovačevića i Ivicu Landeku te sportskog direktora Darija Dabca. S djelatnicima kuhinje i volonterima, sudjelovali su u pripremi i podjeli obroka za korisnike kojima takva pomoć znači svakodnevnu sigurnost.

GNK Dinamo ovom je prilikom donirao i prehrambene namirnice, od kojih je pripremljeno oko 700 obroka.

"Drago mi je da smo se kao igrači i članovi stručnog stožera uspjeli uključiti. Cijelo iskustvo bilo je posebno. S jedne strane lijepo jer možeš pomoći, a s druge i teško kada vidiš koliko je ljudi u potrebi. No, upravo ovdje vidiš i koliko dobrih ljudi svakodnevno pomaže drugima. Najvažnije je da znamo da nismo sami i da jedni drugima možemo biti podrška", rekao je trener Dinama Mario Kovačević.

Ova akcija nastavak je aktivnosti koje su se provodile tijekom cijelog Velikog tjedna, kada su djelatnici GNK Dinamo, Nogometne škole Dinamo i Dinamove zaklade Nema predaje svakodnevno volontirali u Pučkoj kuhinji na Svetom Duhu.

Riječ je o tek malom doprinosu u odnosu na svakodnevni trud ljudi koji ondje neumorno rade kako bi nitko ne bi ostao bez toplog obroka. Posebno priznanje zaslužuju svi djelatnici, kuharice i volonteri, kao i fra Vilček, koji s puno predanosti i brige koordinira rad ove zajednice.

Dinamova zaklada Nema predaje i GNK Dinamo nastavit će i dalje provoditi aktivnosti usmjerene prema pomoći najpotrebitijima, s ciljem jačanja zajedništva i solidarnosti u društvu.

