'Ujedam, muž se 6 puta dnevno razvodi': Jelena Đoković iskreno o obiteljskom životu

Jelena Đoković (39) redovito na društvenim mrežama sa svojim pratiteljima dijeli osobna iskustva iz obiteljskog života, a jednom je prilikom iskreno progovorila i o zahtjevnim trenucima roditeljstva. Supruga najboljeg tenisača svih vremena, Novaka Đokovića (38), otvoreno je govorila o umoru, nespavanju i svakodnevnim izazovima, a njezina neposrednost i smisao za humor izazvali su brojne reakcije.

Novak i Jelena u braku su više od desetljeća te imaju dvoje djece, sina Stefana i kćer Taru. Iako privatnost uglavnom čuvaju za sebe, Jelena je tijekom jednog razgovora s pratiteljima odlučila podijeliti iskustva iz razdoblja kada su djeca bila mala, posebno se osvrnuvši na iscrpljenost uzrokovanu nedostatkom sna.

Foto: Dusan Milenkovic/pixsell

Noći bez sna

"Djecu nikada nisam uspavljivala na rukama jer su mi babice savjetovale da to izbjegavam. Svaki roditelj ima svoj pristup i to je sasvim u redu, ali meni je bilo prirodnije pustiti dijete da samo zaspi. Ipak, to ne znači da kasnije neće tražiti da ga nosite, primjerice, Tara to danas još uvijek zna tražiti" ispričala je Jelena.

Priznala je da joj je to razdoblje bilo posebno naporno jer se teško nosi s nespavanjem, no sve je opisala uz dozu samoironije.

"Kad ne spavam, postajem nervozna, muž se šest puta dnevno razvodi od mene" rekla je kroz smijeh, dodavši kako joj je teško zaspati ako osjeti da djeca nisu mirna i zadovoljna.

Tijekom tog razgovora iznenadio ju je i sam Novak, koji se u jednom trenutku uključio u njezin prijenos uživo.

"Lakše je osvojiti Grand Slam nego ući u ovaj tvoj live" našalio se tenisač, što je dodatno zabavilo i Jelenu i pratitelje.

POGLEDAJTE VIDEO: Ušli smo u novi mjesec, RTL-ov meteorolog otkrio što očekivati u 'veljači prevrtači'