Jezivo priznanje kanadskog izbornika: 'Srce vam se slomi kada to doživite'

U dvoboju 2. kola B skupine Svjetskoga nogometnog prvenstva Kanada je u Vancouveru svladala Katar sa 6-0 (3-0)., ali je dvoboj obilježila teška ozljeda kanadskog veznjaka Ismaila Konea.

U 51. minuti utakmice, pri rezultatu 3-0 za Kanadu, viđene su strašne scene na terenu jer je katarski igrač Asim Madibo krvnički startao na Ismaila Konea i zaradio izravni crveni karton. Kone je teško ozlijeđen, s otvorenim lomom noge,iznesen s terena nakon duge liječničke intervencije.

Kanadski izbornik Jesse Marsch nakon utakmice progovorio je o teškoj ozljedi Konea i otkrio koliko je cjelokupna situacija bila strašna.

"Čulo se kako je kost pukla. Srce vam se slomi kada to doživite. Svi smo potreseni zbog njega", rekao je Marsch.

Konea sada čeka operacija i pauza od četiri do pet mjeseci.

"Ismael je sjajan momak. Nije savršen i upravo ga zato svi toliko vole. U jednom trenutku može napraviti nešto spektakularno, a već u sljedećem izgubiti koncentraciju. On na najbolji način predstavlja karakter ove reprezentacije. Ovo je ogroman gubitak za nas", poručio je Marsch.