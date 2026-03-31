Aca Lukas se oglasio nakon privođenja: 'Sumnjam na sačekušu, pretpostavljam i po čijoj prijavi'

U subotu, 28. ožujka, regionalna glazbena zvijezda Aca Lukas doživio je neugodno iznenađenje na aerodromu u Göteborgu, gdje ga je zaustavila granična policija, provela detaljnu kontrolu te mu na kraju zabranila ulazak u zemlju.

U međuvremenu su u javnost dospjeli dokumenti nadležnih službi vezani uz ovaj slučaj. Prema procjeni vatrogasne službe, nije bilo nikakvih prepreka za održavanje koncerta s aspekta zaštite od požara i sigurnosti publike.

Kako piše Kurir, u dokumentu se navodi kako je dopušteno prisustvo do 1.500 ljudi, da nije planirana upotreba pirotehnike ili plina te da prostor zadovoljava sve uvjete za sigurnu evakuaciju posjetitelja. Drugim riječima, nadležne službe dale su zeleno svjetlo za održavanje događaja.

Također, policijski dokument potvrđuje da je riječ o uredno prijavljenom javnom okupljanju. Unatoč tome, koncert nije održan zbog problema s ulaskom izvođača u zemlju i administracijom.

Lukas: “Neistine su izašle u javnost”

Povodom cijelog slučaja, Lukas se prvi put oglasio te oštro demantirao informacije koje su se pojavile u medijima.

"Bend i ja letjeli smo na relaciji Beograd - Kopenhagen, a potom iz Kopenhagena za Göteborg. U Europsku uniju ušli smo već u Kopenhagenu. Da nešto nije bilo u redu s našim dokumentima, ne bismo mogli ni ući", izjavio je Lukas za Kurir.

Dodao je kako su organizatori poslali pozivno pismo od strane udruge građana, no problem je nastao jer je događaj formalno bio vezan uz drugu tvrtku.

"Na aerodromu u Göteborgu prišlo nam je šest policajaca i bez opravdanja nas zaustavilo, iako smo već bili u EU. Tražili su radne dozvole. Pokazali smo pismo, ali se ispostavilo da događaj organizira druga firma s kojom nemamo nikakav ugovorni odnos. Zbog toga su nam zabranili ulazak, objasnio je pjevač.

Sumnja na “sačekušu”

Lukas je dodatno istaknuo kako mu cijela situacija djeluje sumnjivo.

"Sumnjam da je bila sačekuša po nečijoj prijavi. Pretpostavljam i čijoj, ali o tome ću govoriti narednih dana", rekao je.

Istaknuo je i kako su drugi izvođači, među kojima su Rasta i Amar Gile, ušli u Švedsku kopnenim putem, bez kontrole na aerodromu.

Na kraju, Lukas se javno ispričao svojim fanovima koji su ostali uskraćeni za koncert, naglasivši da je većina ulaznica bila prodana upravo zbog njega.

