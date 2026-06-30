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Džejla stala između Jozinovića i zgodnog Slovenca? Mreže bruje o ljubavnom trokutu

Džejla stala između Jozinovića i zgodnog Slovenca? Mreže bruje o ljubavnom trokutu
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Foto: PIXSELL

Džejlin se ljubavni život našao u središtu pažnje javnosti i medija, a sada društvene mreže bruje o navodnom ljubavnom trokutu

30.6.2026.
10:42
Hot.hr
PIXSELL
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Nakon što je na Instagram profilu Jakova Jozinovića (20) osvanuo, a potom i brzo uklonjen video na kojem se mladi glazbenik iz Vinkovaca ljubi na brodu s misterioznom djevojkom, korisnici društvenih mreža ubrzo su se bacili u potragu za brinetom koja je osvojila srce jednog od trenutačno najpoznatijih mladih glazbenika u regiji. 

A u potrazi za misterioznom djevojkom, jednom ime se posebno izdvojilo. Riječ je o bosanskohercegovačkoj pjevačici Džejli Ramović (24) za koju su mnogi uvjereni kako je djevojka s obrisanog videa. 

Upravo zbog navedenog, Džejlin se ljubavni život našao u središtu pažnje javnosti i medija, a sada društvene mreže bruje o navodnom ljubavnom trokutu. 

Naime, mediji su ranije naširoko pisali i o njenoj navodnoj vezi s Bojanom Cvjetićaninom, frontmenom popularnog slovenskog benda Joker Out. I premda pjevačice te glasine nikad nije potvrdila, sada su se društvenom mrežom X proširile špeklulacije pojedinih korisnika koji tvrde kako je Bojan navodno otpratio, a prema pojedinim tvrdnjama i blokirao Džejlu i Jakova na Instagramu gdje ih više ne prati. 

Zajedno nastupali u Sloveniji

Ovo je posebno došlo do izražaja s obzirom na to da je poznato da su Jakov Jozinović i Bojan Cvjetićanin u dobrim odnosima. Frontmen grupe Joker Out u više je navrata dijelio zajedničke fotografije s Jakovom na svom Instagram profilu te javno podržavao njegove uspjehe, a zajedno su i zapjevali na jednom od koncerata u Sloveniji. 

@najdidvevelos @Bojan Cvjetićanin & @Jakov Jozinovic 🔥 zadnja… obljubim🙈 #fyp ♬ original sound - Gsujavsg

Za sada nijedna od uključenih strana nije komentirala navode o navodnoj vezi, niti špekulacije koje posljednjih dana kruže društvenim mrežama.

Jakov JozinovićDžejla Ramović
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