Džejla se oglasila usred glasina o vezi s Jozinovićem: Objavom izazvala lavinu komentara

Mlada bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović (24), poznata po moćnom vokalu i pobjedi u natjecanju "Zvezde Granda", ovih je dana u središtu pozornosti. Naime, mediji i javnost posljednjih dana bruje o navodnoj romansi nje i Jakova Jozinovića (20), a iako do sada nitko od glavnih aktera nije komentirao ove glasine, Džejla se sada po prvi put oglasila na Instagramu.

U kratkom, filmskom videu, Džejla šeće dvorištem starog kamenog zdanja u sumrak, odjevena u upečatljiv svijetloplavi kombinezon. Uz objavu je kratko napisala na engleskom: "blue feels different." ("Plava se osjeća drugačije"), dodavši emotikon leptira.

Očekivano, njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija obožavatelja i kolega. "Koji slay, koliko glam, ufff", "Prelijepa iznutra i izvana", samo su neki od komentara. Među istima je bilo i onih koji su spominjali Jozinovića i njihovom odnos, no, mlada glazbenica na komentare nije reagirala.

Više su od prijatelja?

Podsjećamo, ova objava stigla je u vrlo specifičnom trenutku. Samo nekoliko dana ranije, društvenim mrežama počeo je kružiti video na kojem se Džejla navodno ljubi s hrvatskim pjevačem Jakovom Jozinovićem, što je pokrenulo lavinu medijskih spekulacija o novoj romansi.

To je uslijedilo nakon što se u javnosti raspravljalo o njezinoj prethodnoj vezi s Bojanom Cvjetićaninom, frontmenom popularne slovenske grupe "Joker Out".

Iako se Džejla u objavi nije izravno osvrnula na glasine, ovo je bio njezin prvi istup u javnosti od tada, što mu daje dodatnu težinu.