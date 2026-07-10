Zbog nje su gledatelji bili prikovani uz ekrane: Fatalna Turkinja danas zarađuje milijune

Ekin-Su Cülcüloğlu (31) britansko-turska je glumica i reality zvijezda koja je svjetsku popularnost stekla pobjedom u osmoj sezoni britanskog "Love Islanda" 2022. godine. Rođena je u Londonu, odrasla u Essexu, a prije ulaska u reality svijet gradila je glumačku karijeru te se pojavila u turskoj seriji "Kuzey Yıldızı İlk Aşk". U "Love Islandu UK" se istaknula kao jedna od najkarizmatičnijih natjecateljica, a njezina burna ljubavna priča s Davideom Sanclimentijem obilježila je sezonu i donijela im pobjedu.

Nakon izlaska iz vile Ekin-Su je postala jedna od najuspješnijih zvijezda koje su proizašle iz showa. Potpisala je višemilijunske ugovore s poznatim modnim i beauty brendovima, pojavila se u nekoliko popularnih televizijskih formata te objavila vlastitu knjigu. Iako su ona i Davide nakon showa ostali zajedno, njihova je veza završila početkom 2024. godine nakon 18 mjeseci. Danas se njezino bogatstvo procjenjuje na oko 1,6 milijuna funti.

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