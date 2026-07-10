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LOVE ISLAND UK /

Zbog nje su gledatelji bili prikovani uz ekrane: Fatalna Turkinja danas zarađuje milijune

Zbog nje su gledatelji bili prikovani uz ekrane: Fatalna Turkinja danas zarađuje milijune
Foto: Yui Mok, PA Images/Alamy/Profimedia
Ekin-Su Cülcüloğlu britansko-turska je glumica i reality zvijezda rođena u Londonu 1994. godine, koja je svjetsku prepoznatljivost stekla nakon pobjede u osmoj sezoni britanskog "Love Islanda".
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Ekin-Su Cülcüloğlu (31) britansko-turska je glumica i reality zvijezda koja je svjetsku popularnost stekla pobjedom u osmoj sezoni britanskog "Love Islanda" 2022. godine. Rođena je u Londonu, odrasla u Essexu, a prije ulaska u reality svijet gradila je glumačku karijeru te se pojavila u turskoj seriji "Kuzey Yıldızı İlk Aşk". U "Love Islandu UK" se istaknula kao jedna od najkarizmatičnijih natjecateljica, a njezina burna ljubavna priča s Davideom Sanclimentijem obilježila je sezonu i donijela im pobjedu.

Nakon izlaska iz vile Ekin-Su je postala jedna od najuspješnijih zvijezda koje su proizašle iz showa. Potpisala je višemilijunske ugovore s poznatim modnim i beauty brendovima, pojavila se u nekoliko popularnih televizijskih formata te objavila vlastitu knjigu. Iako su ona i Davide nakon showa ostali zajedno, njihova je veza završila početkom 2024. godine nakon 18 mjeseci. Danas se njezino bogatstvo procjenjuje na oko 1,6 milijuna funti.

Dok teku pripreme za Love Island Adria, ne propustite ljetno zagrijavanje uz Love Island UK - na platformi Voyo!

10.7.2026.
17:40
Hot.hr
BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
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