[KVIZ] Znate li sve činjenice o najmanjim životinjskim vrstama svijeta?

Zaboravite na slonove, kitove i divovske lignje. Prava čuda evolucije, istinski majstori preživljavanja, često su toliko sićušna da ih jedva primjećujemo. Svijet je prepun minijaturnih heroja: ptica lakših od kovanice, sisavaca veličine bumbara i kameleona koji mogu stati na jagodicu prsta. Njihov život je neprestana borba na mikroskopskoj skali, ispunjena nevjerojatnim prilagodbama koje i danas zbunjuju znanstvenike. Mislite da poznajete životinjsko carstvo?