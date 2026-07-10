FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŽAK ZADATAK /

[KVIZ] Znate li sve činjenice o najmanjim životinjskim vrstama svijeta?

[KVIZ] Znate li sve činjenice o najmanjim životinjskim vrstama svijeta?
×
Foto: Shutterstock

Koliki je promjer gnijezda pčelije kolibri?

10.7.2026.
17:41
Webcafe.hr
Shutterstock
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Zaboravite na slonove, kitove i divovske lignje. Prava čuda evolucije, istinski majstori preživljavanja, često su toliko sićušna da ih jedva primjećujemo. Svijet je prepun minijaturnih heroja: ptica lakših od kovanice, sisavaca veličine bumbara i kameleona koji mogu stati na jagodicu prsta. Njihov život je neprestana borba na mikroskopskoj skali, ispunjena nevjerojatnim prilagodbama koje i danas zbunjuju znanstvenike. Mislite da poznajete životinjsko carstvo?

KvizKvizoviKviz ZnanjaživotinjeMale životinje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike