Vatreni koji od Dalića na SP-u nije dobio ni minute odlazi iz kluba posvađan

Kristijan Jakić, hrvatski nogometni reprezentativacm mogao bi uskoro napustiti Augsburg, a kao moguća nova destinacija spominje se Torino u kojem igra Nikola Vlašić, isto hrvatski nogometni reprezentativac. Prema pisanju talijanskog Tuttosporta, odnosno prenošenju La Gazzette Dello Sporta, odnosi Vatrenog s trenerom i upravom njemačkog kluba ozbiljno su narušeni te se trenutačno ne vidi mogućnost njihova poboljšanja.

Jakić je još prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi jasno poručio čelnicima Augsburga da želi promijeniti sredinu i okušati se u nekoj drugoj ligi. Nakon povratka ponovno je razgovarao s upravom kluba te ostao pri svojoj odluci da želi otići. Iako ga ugovor s Augsburgom veže do ljeta 2028. godine, talijanski klubovi već pokazuju interes za njegov angažman.

Najviše interesa zasad pokazuje Torino, čiji sportski direktor Gianluca Petrachi već neko vrijeme prati 29-godišnjeg veznjaka. U mogućem transferu važnu bi ulogu mogao imati i Nikola Vlašić. Tuttosport navodi da je Jakić tijekom reprezentativnog okupljanja tražio informacije o Torinu, a Vlašić mu je prenio pozitivna iskustva o klubu i životu u Italiji.

Osim Torina, za Jakića se raspituje i Monza koju vodi Ivan Jurić, dok situaciju prati i Genoa. Augsburg hrvatskog igrača trenutačno procjenjuje na oko pet milijuna eura, no zbog zategnutih odnosa između igrača i kluba, odnosno sukoba kako se to intepretira u talijanskim medijima, moguće je da će odštetni zahtjev biti niži.

Torino u Jakiću vidi igrača koji bi donio čvrstinu, borbenost i iskustvo u vezni red. Njegova velika prednost je mogućnost igranja na više pozicija. Osim zadnjeg veznog, može pokriti i mjesto desnog beka, gdje je već nastupao za Hrvatsku, ali i poziciju stopera.

U momčadi Torina koja igra sustav 3-4-2-1 Jakić bi konkurirao Cesareu Casadeiju i Gvidasu Gineitisu. Talijanski klub pritom pokušava pronaći rješenja za odlazak Ivana Ilića i Tina Anjorina, koji više nisu u prvom planu. Kao alternativu Jakiću Torino prati i Ryana Fossa iz Sturm Graza.

Prošle sezone Jakić je za Augsburg odigrao 26 utakmica u Bundesligi, uz dva pogotka i jednu asistenciju, a nastupio je i dvaput u njemačkom Kupu. U klub je stigao iz Eintrachta u siječnju 2024. godine, prvo na posudbu, nakon čega je Augsburg otkupio njegov ugovor za približno pet milijuna eura.

Prije odlaska u Njemačku Jakić je nosio dres Dinama, s kojim je osvajao domaće trofeje, dok je s Eintrachtom 2022. godine osvojio Europsku ligu. Na posljednjem Svjetskom prvenstvu nije upisao nijedan nastup, iako je tijekom kvalifikacija za turnir četiri puta bio u početnoj postavi hrvatske reprezentacije.