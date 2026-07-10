Rukovao se s obitelji, družio i slavio pa shvatio šokantnu stvar: Bio je na krivom vjenčanju

Vjenčanja su među najposebnijim životnim trenucima - za mladence koji započinju novo poglavlje, ali i za goste koji dolaze podijeliti njihovu sreću, uživati u dobroj glazbi, ukusnoj hrani i nezaboravnom slavlju.

No, jedan mladić će vjenčanje pamtiti po nečemu sasvim drugom - nevjerojatnoj zabuni koja je internet nasmijala do suza.

Darius Malone stigao je na svadbu uvjeren da je na pravom mjestu. Kao svaki pristojan gost, pozdravio je obitelj, rukovao se s uzvanicima, družio se i uključio u slavlje.

Sve je izgledalo potpuno normalno, sve dok nije shvatio jednu sitnicu koja je promijenila cijelu priču.

"Došao sam ranije, rukovao se s obitelji, družio se, a onda shvatio da sam bio na krivom vjenčanju", napisao je Darius uz urnebesnu objavu na Instagramu.

Njegova iskrena priča brzo je postala viralna, a milijuni korisnika nisu mogli vjerovati koliko je dugo uspio uživati u proslavi, a da nije primijetio da slavi s potpuno nepoznatim ljudima.

'To je bilo vjenčanje moga brata'

U komentarima su se ubrzo nanizale brojne reakcije korisnika koji nisu skrivali oduševljenje njegovom simpatičnom zabunom. Mnogi su ga proglasili legendom, a njegova ih je priča nasmijala do suza.

No, najzanimljivije je da se u raspravu uključila i obitelj mladenaca s vjenčanja na kojem se Darius sasvim slučajno našao.

"To je bilo vjenčanje mog brata. Bila sam djeveruša u crvenoj haljini. Nadam se da ste uživali na vjenčanju. Iskreno, mogli ste ostati i upasti na prijem", napisala je jedna djevojka, a Darius joj odgovorio: "O, Bože, čestitke tvojoj obitelji! Cijenim poziv, ali morao sam se maknuti od tamo."

"To sam ja, a moja žena je u žutom", oglasio se još jedan član obitelji.

Nije jedini

Osim onih koji su se nasmijali njegovoj neobičnoj avanturi, u komentarima su se javili i korisnici koji su priznali da su se i sami našli u sličnim situacijama.

"Išao sam na krivu sprovodnu službu, ako ti je lakše", "Ja i moj zaručnik smo jednom išli na krivi Friendsgiving, družili smo se, pričali priče, pili, prošla su dobra dva sata prije nego što smo to shvatili", "Ne brini. Već sam išao na krivi sprovod. Siguran si", "Ako će ti biti lakše, moja mama je slučajno otišla na vjenčanje umjesto na sprovod, rekla je, oprosti, ovo je sprovod za ****, zar ne? Muškarac: 'Ne, to je moje vjenčanje'", pisali su mu.

Kako je shvatio da je na krivom vjenčanju?

O ovom nesvakidašnjem i pomalo neugodnom događaju Darius je kasnije progovorio i za časopis People, gdje je otkrio detalje cijele zabune.

"Bio sam tamo kako bih podržao prijateljicu na jedan od najvažnijih dana u njezinom životu. Očito to nije bila moja prijateljica, prisjeća se Malone. U početku me mozak pokušavao zaštititi od srama i neugode. Prva mi je misao bila: 'Sad barem znam da djeveruše ne nose bijelo'. A onda me pogodilo: 'O, ne. To jest mladenka'. U tom sam trenutku shvatio da sam samo svjedok, a ne gost. Činilo se kao neka šala. Jedino o čemu sam mogao razmišljati bilo je kako moram stići na pravu ceremoniju jer vjerojatno propuštam ulazak svoje prijateljice", otkrio je.

Srećom, sjedio je blizu bočnog izlaza pa se uspio diskretno izvući. Naime, ispred crkve dvije su mu žene objasnile da je crkva u kojoj se održava vjenčanje njegove prijateljice samo jednu ulicu dalje.

No, kratku šetnju nije prešao sam. Na njegovo iznenađenje, još jedan muškarac napravio je istu pogrešku, pa je čak stigao potpisati se u knjigu gostiju pogrešnog para. Dvojac je žurno otišao do prave crkve i, iako su propustili mladenkin ulazak, stigli su na ostatak ceremonije.