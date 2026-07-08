Nakon tragedije uselio se u ukleti dvorac: Duha bivše stanovnice smatra dijelom svoje obitelji

Mok O’Keeffe je 56- godišnji čovjek koji je izgubio sve nakon što su mu brat i otac umrli u samo nekoliko dana, a majka teško oboljela, morao je napustiti posao i dom.

No život mu je donio neočekivani preokret - upoznao je ljubav svog života i preselio se u dvorac u kojem, kako tvrdi, žive duhovi. Svoju neobičnu životnu priču danas dijeli na Instagramu, gdje ga prati više od 143 tisuće ljudi.

Teška situacija i novi život

Takva životna tragedija zadesila ga je 2010. godine, dok je živio u Londonu. Nakon niza teških gubitaka, našao se u situaciji u kojoj više nije imao izbora te je bio primoran prodati svoj dom.

"Izgubio sam cijelu obitelj u samo dvije godine. Moj brat Andrew preminuo je u 44. godini života, a otac je umro dan nakon njegova pogreba. Moja majka izgubila je sve mentalne sposobnosti, ostao sam bez posla i više nisam mogao plaćati kuću pa sam je, pod velikim pritiskom, prodao. Živio sam s 20 funti tjedno. Bilo je užasno", otkrio je u jednom od svojih videa.

Mok ističe kako je to bilo najteže razdoblje kroz koje je ikada prošao. Andrew ga je prije smrti zamolio da pomogne njegovoj supruzi u odgoju triju nećakinja, a Mok je tada stavio vlastiti život na stranu i potpuno se posvetio obitelji.

"Majka je završila u ustanovi za skrb, samo nekoliko ulica od mene. Ujutro i navečer išao sam je posjećivati, vozio djecu u školu i pokušavao pokrenuti vlastiti posao. Bio sam u jako lošem stanju", ispričao je.

Andrew je iskoristio svoju ušteđevinu i kupio malu kućicu u Gloucestershireu, gdje je Mok sasvim slučajno upoznao Joea.

"Život je putovanje i da se sve to nije dogodilo, nikada ne bih upoznao Joea. Ni Gladys. Upoznao sam Joea u malom selu nedaleko od Highgrovea, gdje živi kralj Charles. Mislio sam da sam jedini homoseksualac u tom selu. Kolike su bile šanse da ću tamo upoznati muškarca, zaljubiti se i oženiti ga?", dodao je.

Par se prije pet godina preselio u Wales kako bi Joe bio bliže svojoj obitelji. Ondje su za 900.000 funti (oko 1.052.450 eura) kupili svoj mali dvorac, odnosno kuću s pet spavaćih soba, čiji korijeni sežu u elizabetansko doba, s tornjićem i vlastitom titulom nedaleko od Abergavennyja.

Gospođa Gladys

Danas je Mok barunijski gospodar Glenbacha i sebe vidi kao čuvara zgrade bogate i fascinantne povijesti.

"Prethodna vlasnica rekla mi je: 'Ova kuća je ukleta.' Rekla je da ju je nešto podiglo i odnijelo niz stepenice. Ja sam joj odgovorio: 'Ne vjerujem u te gluposti.' Ali sada vjerujem", istaknuo je u jednom od videa na Instagramu.

Kada se uselio, odlučio je ignorirati svoje sumnje i obratio se duhovima, ako zaista postoje.

"Rekao sam im da mi je drago dijeliti kuću s njima, ali da me moraju pustiti na miru. I jesu, nakon nekoliko mjeseci.“

No tada su se počeli događati neobjašnjivi događaji - sjene koje prolaze prostorijama, svjetla koja se pale i gase te čudni zvukovi.

Istražujući prošlost svog malog dvorca, Mok je otkrio mračnu priču. Prije nekoliko stotina godina ljudi osuđeni na smrt odvođeni su u ono što je danas poznato kao najukletiji pub u Walesu - Skirrid Mountain Inn.

Noć prije pogubljenja navodno su provodili upravo u kući koja je danas njegov dom, spavajući u sobi koja je sada njegova spavaća soba.

Mok je to isprva odbacivao, sve dok otprilike godinu dana nakon useljenja nije počeo čuti glasne korake koji su se penjali stepenicama i budili ga usred noći.

Događale su se i druge neobjašnjive stvari. Ostavio bi prostirku za jogu na podu, a kasnije bi je pronašao uredno smotanu i spremljenu.

Tamne figure prolazile bi mu pred očima, a mislio bi da je to Joe, sve dok ga ne bi pronašao u drugoj prostoriji. Njegov pas Chaucer znao bi iznenada početi lajati prema nečemu što nitko drugi nije mogao vidjeti.

"Saznao sam da je ovdje živjela žena po imenu Gladys, najmlađa od devetero djece. Doživjela je duboku starost, a njezin pepeo rasut je oko stabla trešnje u vrtu", rekao je.

Pozvao je vidovnjakinju

Susjedi tvrde da su vidjeli njezin lik kako luta imanjem, iako je Mok nikada nije osobno vidio. Pozvao je lokalnu vidovnjakinju Lisu da istraži kuću, a ona mu je rekla da u njoj doista postoje neobjašnjive sile.

Nakon što je u njegovoj spavaćoj sobi osjetila pritisak oko vrata, ispričala mu je za Gladys i savjetovala da zauzme čvrst stav prema duhovima.

"Kada sam joj rekao da sam vidio figuru kako se penje stepenicama, Lisa je rekla da sam možda doživio vremenski pomak, da sam možda vidio krvnika kako ide po jednog zatvorenika kojeg treba odvesti na pogubljenje. Preko Lise mi je Gladys poručila da moram preuzeti kontrolu nad duhovima jer se počinju loše ponašati. Morao sam stati u svoju sobu i reći: 'Ne možete dolaziti gore nakon 21:30.' Nakon toga sve se smirilo i rijetko me više uznemiravaju", ispričao je.

Član obitelji

Ipak, jedan događaj posebno pamti.

"Jedne večeri krenuo sam spavati. Popeo sam se stepenicama, okrenuo se i ugledao dva oka kako me promatraju kroz vrata male sobe. Samo sam rekao: 'Znate da vam nije dopušteno dolaziti gore. Ostanite dolje.' I otišao sam u krevet", rekao je Mok dalje.

Danas je uvjeren da postoji duhovni svijet, ali ga se više ne boji.

"Ako se počnu ponašati loše, samo im kažem da odu prema svjetlu. Ova kuća definitivno ima poseban osjećaj čim uđete. Nije ništa zlokobno. Ima prekrasnu energiju. Nevjerojatno je mirna. Obavija vas pravom ljubavlju. Volim biti ovdje i gotovo je doživljavam kao još jednog člana svoje obitelji. Kao da smo Joe, ja i ova kuća u jednom braku. Ona nas podržava. Volim ovu kuću. Iz nje ću otići samo kada me iznesu u lijesu. Dio mog pepela bit će posut na staroj trešnji, zajedno s Gladysinim pepelom, na stablu koje je sama zasadila kao dijete", zaključio je Mok.