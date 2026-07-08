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NEVJEROJATNA PROMJENA /

Zvali su ih ružnim pačićima, a onda su izrasli u divne osobe: Danas oduševljavaju izgledom

Zvali su ih ružnim pačićima, a onda su izrasli u divne osobe: Danas oduševljavaju izgledom
Foto: Reddit
Redditova stranica r/uglyduckling jedno je od mjesta na kojem korisnici dijele svoje nevjerojatne transformacije kroz godine. Nazvana po poznatoj priči o ružnom pačetu koje izraste u prekrasnog labuda, ova zajednica okuplja ljude koji pokazuju koliko se izgled, stil i samopouzdanje mogu promijeniti s vremenom. Korisnici ondje objavljuju stare i nove fotografije, često uz osobne priče o nesigurnostima, zadirkivanju i trenucima kada nisu vjerovali u sebe. Mnoge objave prikazuju put od nesigurnih tinejdžera do osoba koje danas zrače samopouzdanjem.
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Svi smo barem jednom zavirili u stare fotografije i s osmijehom se prisjetili kako smo izgledali prije nekoliko godina. No, dok se većina ljudi tek nasmije svojim tinejdžerskim fazama, neki su doživjeli nevjerojatne transformacije koje je teško zamisliti.

Na Redditovoj stranici r/uglyduckling brojni korisnici podijelili su svoje priče o nesigurnostima, zadirkivanju i trenucima kada nisu bili zadovoljni svojim izgledom. Neki su priznali da su ih vršnjaci ismijavali, dok su se drugi godinama borili s manjkom samopouzdanja.

No, vrijeme je učinilo svoje. Promjene u stilu, odrastanje, briga o sebi i veće samopouzdanje potpuno su promijenili njihov izgled. Fotografije koje su podijelili pokazuju nevjerojatne preobrazbe - od nesigurnih tinejdžera do ljudi koji danas zrače samopouzdanjem.

8.7.2026.
10:52
Webcafe.hr
Reddit
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