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Haaland je pravi hit na društvenim mrežama: Kruže urnebesni memovi i usporedbe, ovi su najluđi

Haaland je pravi hit na društvenim mrežama: Kruže urnebesni memovi i usporedbe, ovi su najluđi
Foto: Društvene mreže
Erling Haaland je nogometni paradoks. Na terenu Svjetskog prvenstva 2026. on je zastrašujuća, gotovo neljudska sila prirode; stroj za golove koji samostalno vuče Norvešku u povijesne visine. Njegovih sedam golova u četiri utakmice, uključujući dva kojima je srušio moćni Brazil, materijal su za sportske almanahe. No, izvan terena, taj isti div od 194 centimetra pretvara se u nešto sasvim drugo: u kaotičnu, nespretnu i čudesno nefiltriranu digitalnu ikonu, neiscrpan izvor internetskih šala koje su ga učinile jednako slavnim kao i njegovi golovi.
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Erling Haaland jedan je od najvećih nogometnih fenomena današnjice - na terenu nezaustavljivi stroj za golove, a izvan njega omiljena zvijezda društvenih mreža.

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Na Svjetskom prvenstvu 2026. norveški napadač oduševljava nevjerojatnim učinkom i predvodi svoju reprezentaciju prema najvećem uspjehu u povijesti. Njegovi golovi protiv velikih protivnika potvrdili su status jednog od najboljih napadača svijeta.

No, dok na travnjaku djeluje poput robota, privatno pokazuje potpuno drugačiju, opuštenu i duhovitu stranu. Njegove neobične objave, šale na vlastiti račun i urnebesne usporedbe pretvorile su ga u pravog internetskog junaka. Fanovi ga uspoređuju s likovima iz filmova i crtića, a Haaland bez problema prihvaća sve šale. 

10.7.2026.
11:32
Lorena Motik
Društvene mreže
Haaland ErlingDruštvene MrežeSmijehMeme
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