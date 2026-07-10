Haaland je pravi hit na društvenim mrežama: Kruže urnebesni memovi i usporedbe, ovi su najluđi

Erling Haaland jedan je od najvećih nogometnih fenomena današnjice - na terenu nezaustavljivi stroj za golove, a izvan njega omiljena zvijezda društvenih mreža.

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Na Svjetskom prvenstvu 2026. norveški napadač oduševljava nevjerojatnim učinkom i predvodi svoju reprezentaciju prema najvećem uspjehu u povijesti. Njegovi golovi protiv velikih protivnika potvrdili su status jednog od najboljih napadača svijeta.

No, dok na travnjaku djeluje poput robota, privatno pokazuje potpuno drugačiju, opuštenu i duhovitu stranu. Njegove neobične objave, šale na vlastiti račun i urnebesne usporedbe pretvorile su ga u pravog internetskog junaka. Fanovi ga uspoređuju s likovima iz filmova i crtića, a Haaland bez problema prihvaća sve šale.