Ovakav spektakl još niste vidjeli: Mlada napravila stoj na glavi, pa nasmijala jednim detaljom

Vjenčanja su među najposebnijim trenucima u životu - spoj emocija, slavlja i početka jednog novog poglavlja. No, osim dirljivih trenutaka i svečane atmosfere, često se upravo na svadbama dogode i oni neočekivani, zabavni prizori koji ostanu dugo prepričavani.

Od spontanih ispada mladenca i njihovih ideja koje nadilaze očekivanja, pa do nepredvidivih situacija na plesnom podiju i među gostima, svadbe nerijetko postanu pravi mali spektakli.

Jedan takav trenutak, koji je brzo privukao pažnju na društvenim mrežama, podijelio je Drajf bend na svom službenom Instagram profilu. Njihova objava prikupila je više od milijun pregleda i izazvala brojne reakcije publike.

Taman je

U središtu pažnje našla se mladenka koja je iznenadila sve prisutne svojom nesvakidašnjom akrobacijom - napravila je stoj na glavi usred slavlja. Gosti su u početku ostali zatečeni, no ubrzo je uslijedio trenutak koji je sve dodatno iznenadio i nasmijao.

Dok su joj jedan muškarac i žena prišli kako bi joj pomogli i povukli vjenčanicu prema gore, otkrilo se da ispod haljine nosi bijele tajice s natpisom: "Žena naopako", a u pozadini je svirala pjesma od Halida Bešlića "Taman je".

"Ovo još niste vidjeli. Sve što radiš labude, taman je, taman je. Mlada je postavila ljestvicu više. Odradila je nekoliko stojeva na glavi u noći. Pogledajte vi ovu našu", napisao je bend u opisu objave.

Ovo nitko nije očekivao

Prizor je korisnike na društvenim mrežama dobro nasmijao, a reakcije nisu izostale.

Dok su jedni zamišljali kako su na sve reagirali članovi obitelji mladenke i mladoženje, drugi su njezin potez opisali kao potpuno neočekivan i genijalan, te su je u komentarima prozvali pravom legendom svadbenog slavlja.

"Kraljica", "Bravo mlada", "S njom nikad neće biti dosadno", "Ovo ni njezina obitelj nije očekivala a naročito ne i obitelj od mladoženje", pisali su.