Gospođa (89) se pokušala spustiti s 27. kata niz pročelje zgrade! Prolaznici snimili prizor

Neimenovana 89-godišnja umirovljenica iz Pekinga dosegnula je ovih dana svjetsku slavu jer se pokušala spustiti niz pročelje zgrade nakon što je slučajno ostala zaključana u spavaćoj sobi na 27. katu.

Njezina po život opasna odiseja završila je šest katova niže gdje su je dočekali vatrogasci, a snimka tog spuštanja niz pročelje u međuvremenu je završila na brojnim portalima i društvenim mrežama.

Kako je to prenio portal South China Morning Post, drama je zabilježena prvog travnja u poslijepodnevnim satima nakon što se gospođa našla u nezavidnoj situaciji, zarobljena u spavaćoj sobi bez ključeva i mobitela.

Takva uspaničena zatim je otvorila prozor i započela opasan silazak niz pročelje zgrade pri čemu je koristila metalne rešetke i kućišta klima-uređaja kao stepenice.

Cilj joj je bio na taj način doći do tla, ali zasigurno bi tragično skončala da je na vrijeme nisu primijetili čistačica i zaštitar koji su se nalazili u podnožju zgrade.

Oni su o svemu istoga trenutka obavijestili policiju i vatrogasnu službu, čiji su pripadnici u najkraćem mogućem roku izašli na teren i osmislili plan spašavanja.

Gospođu su dočekali na 21. katu, otprilike pedeset metara iznad tla, gdje su je najprije osigurali sigurnosnim užetom kako bi spriječili bilo kakvu mogućnost pada.

Nakon što su odradili taj dio posla, odrezali su dio metalne ograde koja joj je smetala kako bi se mogla smjestiti i odmoriti do završnog čina.

Nakon dvadesetak minuta pauze, tijekom kojih se gospođa donekle pribrala od napora, uslijedio je završni korak. Iskoristili su nosila kako bi napravili improvizirani most između platforme klima-uređaja i prozora stana te su je sigurno prebacili unutra.

Gospođa srećom tijekom spuštanja nije zadobila nikakve ozljede, a njezina je obitelj izrazila duboku zahvalnost svim hrabrim vatrogascima na brzoj i profesionalnoj reakciji.