FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAŠTITA VODA /

Veliki dan za hrvatski otok: Potpisan sporazum vrijedan 10 milijuna eura

Veliki dan za hrvatski otok: Potpisan sporazum vrijedan 10 milijuna eura
×
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Sporazum, kako je istaknuto, predstavlja ključni korak u jačanju zaštite voda i komunalne infrastrukture na Hvaru

8.12.2025.
16:30
Hina
Zvonimir Barisin/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sporazum o sufinanciranju projekata korištenja, zaštite voda i zaštite od štetnog djelovanja voda na području grada Hvara vrijedan 10 milijuna eura potpisan je u ponedjeljak između Hrvatskih voda, Vodovoda Brač i Grada Hvara.

Sporazumom se potvrđuje zajednička suglasnost za provedbu Projekta vrijednosti 10 milijuna eura koji obuhvaća izgradnju bujičnog i oborinskog kanala, fekalnog i vodoopskrbnog cjevovoda, proširenje kanalizacije u dijelu ulica Miće Marchija i Antifašizma, izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Milni te javne odvodnje u naseljima Brusje, Sveta Nedjelja i Velo Grablje, priopćeno je nakon potpisivanja Sporazuma.

Cilj projekta je zaštita starog dijela Hvara i hvarske Pjace od bujičnih poplava, unaprjeđenje komunalne infrastrukture, modernizacija sustava vodoopskrbe i odvodnje te poboljšanje kvalitete mora. Otvoreni bujični kanal predstavlja investiciju Hrvatskih voda dok su oborinski kanal i cjevovodi investicija Grada Hvara.

Predviđeno razdoblje realizacije Sporazuma je od 2026. do 2030. godine.

Svečanosti su prisustvovali ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Elizabeta Kos, gradonačelnik Hvara Šime Ravlić, v.d. direktorice Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana Irina Putica i direktor Vodovoda Brač Petar Anibalović.

Sporazum, kako je istaknuto, predstavlja ključni korak u jačanju zaštite voda i komunalne infrastrukture na Hvaru, smanjujući rizik od bujičnih poplava te omogućavajući modernizaciju sustava vodoopskrbe i odvodnje na području cijelog grada. Istovremeno, osigurava se dugoročno sigurno i održivo upravljanje, što doprinosi kvaliteti života građana i posjetitelja Hvara.

Prije potpisivanja Sporazuma održan je i radni sastanak na kojem su razmotrene detaljne tehničke i financijske smjernice Projekta čime je osigurana koordinacija svih uključenih strana.

POGLEDAJTE VIDEO: Vodovod Vis ugašen nakon 60 godina, ali Višani ga ne daju bez otpora: Najavljuju borbu do kraja

HvarOtokVodaHrvatske Vode
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZAŠTITA VODA /
Veliki dan za hrvatski otok: Potpisan sporazum vrijedan 10 milijuna eura