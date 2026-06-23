Danijelu Dvornik starija unuka zatekla jednom rečenicom: 'Sad više nisam tako sretna'

Udovica legendarnog hrvatskog glazbenika Dina Dvornika, Danijela Dvornik (59), često na društvenim mrežama dijeli trenutke iz privatnog života, a ovoga puta pratitelje je raznježio razgovor koji je vodila sa svojim unukama Balie Dee (8) i Lumi Wren (6).

Djevojčice, koje je njezina kći Ella Dvornik (34) dobila u braku s Britancem Charlesom Pearceom, tijekom vožnje automobilom vodile su simpatičan razgovor s bakom.

Foto: Instagram Story

„Bako, ja sad idem u školu“, rekla je Lumi.

„Jesi li sretna zbog toga?“, upitala ju je Danijela.

„Da“, kratko je odgovorila djevojčica.

Tada se uključila starija sestra Balie Dee i svojim komentarom nasmijala mnoge:

„Tako sam i ja bila sretna prvi dan, a onda je došla matematika. Sad više nisam tako sretna.“

Posebna uspomena na bakinom gležnju

Danijela se nedavno pohvalila i posebnim iznenađenjem koje joj je priredila starija unuka Balie Dee. Naime, simboličan crtež koji je nacrtala njezina unuka odlučila je pretvoriti u trajnu uspomenu - tetovažu.

„Crtež od Balie napokon je dobio svoju tetovažu. Čekam Lumi“, napisala je tada uz fotografiju na kojoj se vidi kako je unukin crtež istetoviran na njezinom gležnju.

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji su pohvalili originalan način na koji je Danijela odlučila sačuvati uspomenu na svoje unuke.

Razvod Elle Dvornik i Charlesa Pearcea još nije finaliziran

Podsjetimo, Ella Dvornik i Charles Pearce trenutačno prolaze kroz proces razvoda. Njihove kćeri žive s ocem u Istri, dok Ella boravi u Zagrebu, gdje živi kao podstanarka. S djevojčicama provodi vrijeme svaki drugi tjedan.

Par se vjenčao u veljači 2019. godine u Las Vegasu nakon pet godina veze. Brakorazvodna parnica pokrenuta je 2022. godine, a njihov odnos i dalje privlači pažnju javnosti.