Tjedan za budućnost: RTL i Voyo donose program koji potiče na male odluke za bolje sutra

U tjednu ispunjenom inspirativnim sadržajem, naglasak je stavljen na klimatske promjene, empatiju, odgovornost prema planetu i ljudima te na pametna rješenja koja mogu pojednostaviti život i osigurati bolju budućnost za sve nas. Kroz bogat programski sadržaj na platformi Voyo, gledatelji će dobiti motivaciju za usvajanje održivijih navika u svakodnevnom životu.

Sedam dana za ključne teme

Struktura projekta osmišljena je tako da svaki dan u tjednu bude posvećen jednoj specifičnoj temi, popraćenoj specijalnim reportažama unutar informativnog programa. Tjedan započinje u ponedjeljak, 1. lipnja, na Dan djece, s fokusom na međugeneracijsku razmjenu i važne lekcije koje djeca mogu naučiti od svojih baka i djedova. Utorak je rezerviran za važnost sezonske i održive prehrane, uz savjete kako prepoznati prave domaće proizvode. Srijeda, Svjetski dan bicikla, donosi priče o biciklizmu kao zdravoj dnevnoj rutini i prednostima gradova prilagođenih pješacima.

U četvrtak će gledatelji moći naučiti o malim navikama koje štede vrijeme, novac i energiju kroz pametno upravljanje kućanstvom. Petak, na Svjetski dan zaštite okoliša, posvećen je inkluzivnim ekološkim akcijama, kružnom gospodarstvu i metodama koje mogu prepoloviti otpad. Vikend donosi teme održive poljoprivrede i malih promjena koje pojedinci mogu pokrenuti u svom susjedstvu, dok će se u nedjelju projekt zaključiti pričama o lokalnim herojima koji svojim navikama tiho mijenjaju svijet nabolje.

Poseban program kao poticaj na akciju

Osim informativnih priloga, 'Tjedan za budućnost' obogaćen je i posebnim filmskim, dokumentarnim i zabavnim sadržajem. Jedan od kojih je edukativni serijal 'Zeleni heroji', koji će se u pet epizoda baviti temama transporta, energije, reciklaže, bioraznolikosti i hrane. Posebno je zanimljivo što će se u voditeljskoj ulozi po prvi put naći 'Gospodin Savršeni', Splićanin Šime Elez. 'Na prvu nisam znao što očekivati. Tijekom snimanja 'Gospodina Savršenog' naviknuo sam se na kamere, ali ondje je moje ponašanje bilo potpuno prirodno. Ovdje je ipak riječ o najavljivanju protagonista i vođenju intervjua', opisao je Šime svoje novo iskustvo, dodavši kako se brzo opustio zahvaljujući podršci cijelog tima.

Dokumentarci koji otvaraju oči

Dokumentarni filmovi odavno su prepoznati kao moćan alat za podizanje svijesti o gorućim problemima, a Voyo je pripremio impresivan izbor naslova. Gledatelji će moći pogledati 'Posljednju oazu', globalnu krizu vode, najveći izazov našeg stoljeća. Voda, najdragocjeniji izvor planete Zemlje, pokreće naše gradove, industrije i cijeli život na planetu, te 'Zemlja: Jedan čudesan dan', koji prati životinje diljem svijeta. Tu je i 'Putovanje vremenom – put života', film koji istražuje postanak svemira, s naracijom slavne Cate Blanchett. Program za najmlađe također je u znaku ekologije, s edukativnim serijalima poput 'Prijatelja planeta' koji na zabavan način uče o suživotu s prirodom.

Uspješnost ovakvog formata potvrđuju i prošlogodišnji rezultati na razini CME grupe, kada su ekološki sadržaji dosegli više od 23 milijuna gledatelja. S novim imenom i još širim tematskim okvirom, RTL ponovno dokazuje da male, svakodnevne odluke zaista mogu oblikovati bolju i sigurniju budućnost za sve nas, potičući nas da postanemo svjesniji i odgovorniji stanovnici ovog planeta.