LEGENDA /

Odigrao 658 utakmica i stao: Nogometni velikan objavio kraj

Odigrao 658 utakmica i stao: Nogometni velikan objavio kraj
Foto: Clive Brunskill

Za englesku reprezentaciju odigrao je 61 utakmicu postigavši jedan pogodak

1.6.2026.
12:29
Vehmir Džakmić
Clive Brunskill
Rekorder po broju odigranih utakmica u Premier ligi 40-godišnji James Milner objavio je u ponedjeljak kraj bogate nogometne karijere, prenosi BBC.   

U 24 sezone u Premier ligi engleski je veznjak odigrao 658 utakmica te je upisao 56 golova i 87 asistencija. Karijeru je počeo u Leedsu za koji je debitirao kao 16-godišnjak u studenome 2002. Nakon toga igrao je u Newcastleu, Aston Villi, Manchester Cityju, Liverpoolu, a posljednje tri sezone proveo je u Brightonu. 

Tri puta je bio prvak Engleske, u dva navrata s Manchester Cityjem i jednom s Liverpoolom. Također, s "Redsima" je osvojio Ligu prvaka 2019. godine.

Za englesku reprezentaciju odigrao je 61 utakmicu postigavši jedan pogodak. 

"Imao sam sreću što sam doživio nezaboravne trenutke, od borbe za opstanak do osvajanja trofeja, igranja u europskim kup natjecanjima, te za reprezentaciju Engleske na dvama europskim i svjetskim prvenstvima. No, najviše ću pamtiti ljude koje sam sreo na tom putu i prijateljstva koje sam sklopio", objavio je u prigodnoj poruci Milner. 

