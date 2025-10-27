Ovo se nikad prije u Premier ligi nije desilo. Bivši igrač Liverpoola ušao je u povijest

Naime, po prvi put u povijesti Premier lige jedan je igrač asistirao nekome tko se, kada je on debitirao, nije ni rodio. Ovaj neobični uspjeh pošao je za rukom, ili bolje reći nogom, bivšem igraču Liverpoola Jamesu Milneru.

Milner je u porazu Brightona od Manchester Uniteda rezultatom 4:2 asistirao za 3:2 Charalamposu Kostoulasu, koji je rođen 30. svibnja 2007., dok je svoj debi Milner imao 10. studenoga 2002. Tada je Milner, sa samo 16 godina i 10 mjeseci, debitirao za Leeds i počeo graditi svoj put prema povijesti. Osim ovog podviga, Milner je blizu tome da sruši i jedan rekord — onaj po broju nastupa. Ako Milner u narednih 29 kola samo devet puta uđe u igru, srušit će Garretha Barryja s trona i postati igrač s najviše nastupa u povijesti Premier lige budući da Milner ima 645 nastupa, a Gareth Barry 653. Milner od ranije drži i rekord za najviše sezona u Premier ligi — njih 22.

Milner, kojega mnogi nazivaju najdosadnijim nogometašem na svijetu, može se pohvaliti time da je u karijeri igrao za Manchester City, Liverpool, Newcastle, Leeds i Aston Villu, uz jednu posudbu u Swindonu. Osim toga, uspio je skupiti i 61 nastup za englesku reprezentaciju.

