Hrvate zatekao prizor na sajmu u Gudovcu: 'To košta 340 pokojnih kuna?'

U četvrtak je krenuo 27. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam u Gudovcu, najveća poljoprivredna manifestacija u Hrvatskoj koja svake godine privuče brojne posjetitelje. Iako su u fokusu poljoprivredni strojevi, od kojih neki dosežu vrijednost i do tristo tisuća eura, pažnju javnosti, a posebno korisnika društvenih mreža, tradicionalno su ukrale "paprene" cijene gastronomske ponude, prije svega janjetine i odojka s ražnja.

Objava na hrvatskom subredditu s fotografijom cjenika brzo je postala viralna i potaknula žustru raspravu o tome jesu li cijene od 45 eura za kilogram pečene janjetine i 35 eura za kilogram odojka opravdane. Upravo je ta tema postala neslužbeni barometar inflacije i stanja u društvu, a komentari korisnika otkrili su širok spektar mišljenja, od šoka i nevjerice do pokušaja opravdavanja visokih iznosa.

'340 pokojnih kuna za meso s kartonskog tanjura'

Mnoge je zgrozila pomisao na plaćanje tako visokog iznosa za obrok koji se tradicionalno veže uz narodna okupljanja i sajmove. Najupečatljiviji je bio komentar jednog korisnika koji je cijenu preračunao u bivšu valutu: "Znači kg janjetine, ajmo reći 50 dkg mesa, na sajmu, s kartonskog tanjura, na drvenoj klupici ili 'na stojećki' dođe 340 pokojnih kuna... hrvatskih, naravno". Njegov komentar sažeo je frustraciju mnogih koji smatraju da je iskustvo jela na sajmu daleko od restoranskog, a cijena mu se opasno približila, ako ga nije i premašila.

Rasprava se brzo razvila u dva smjera. S jedne strane, mnogi su cijene nazvali "bolesnima i besramnima", ističući kako kilogram žive vage janjeta u Slavoniji košta šest eura. S druge strane, pojavili su se i oni koji su pokušali objasniti ekonomsku računicu ugostitelja. Jedan je komentator izračunao da nakon pečenja meso izgubi oko 30 posto mase, što uz cijenu sirovine, najma prostora i rada, diže konačnu cijenu. "Vjeruj da se neće obogatiti", zaključio je, no mnogi su ostali neskloni takvom opravdanju.

Sajam za gospodu ili za raju?

Diskusija se neizbježno proširila i na socijalnu dimenziju, a jedan od popularnijih komentara bio je: "Nije to više sajam za raju nego gospodu". Korisnici su istaknuli ironiju da se na poljoprivrednom sajmu, gdje se okupljaju ljudi koji proizvode hranu, kilogram pečenog mesa prodaje po cijeni koja je mnogima nedostižna. "Ak imaju za traktore i mehanizaciju od sto hiljada eura, imaju i za mesinu od 50 eura", cinično je primijetio jedan korisnik, aludirajući na skupu mehanizaciju koja je glavna atrakcija sajma.

Zanimljivo je da su cijene u Gudovcu sada praktički izjednačene s onima u specijaliziranim pečenjarama u Zagrebu, što dodatno potkopava ideju sajma kao mjesta povoljnije kupnje. Čini se da su i organizatori svjesni ovog problema, jer su ove godine najavili kako će kažnjavati ugostitelje koji budu podizali cijene iznad onih koje su prijavili prije početka manifestacije. Ipak, za mnoge je šteta već učinjena. Kako je jedan korisnik kratko i jasno poručio: "Od mene će dobiti ravno nula kao i ja od njih".

