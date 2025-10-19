Mladići napali pravosudne policajce u Turopolju: Pet osoba ozlijeđeno

Ovog petka u Odgojnom zavodu u Turopolju došlo je do nemilih scena.

Kako net.hr doznaje, dvojica prijestupnika sukobila su se s pravosudnim policajcima. Iz Ministarstva pravosuđa potvrdili su nam taj događaj.

"Dva mlađa punoljetnika pružili su prvo otpor službenicima pravosudne policije u obavljanju službene dužnosti, a potom ih i zajednički fizički napali", stoji u odgovoru ministarstva.

Kažu da su ih službenici pravosudne policije uspjeli svladati te uspostaviti red.

Epilog svega ovoga je da su trojici policajaca i dvojici mlađih punoljetnika liječničkim pregledom utvrđene lakše tjelesne ozljede.

"U tijeku je postupak utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja kako bi se poduzele odgovarajuće radnje u skladu sa zakonom", kažu u odgovoru za net.hr.

Podsjetimo, u Odgojni zavod Turopolje dolaze svi mladi prijestupnici od 14 do 23 godine. Nema one klasične žice, ali postoje striktna pravila.

Baš o toj ustanovi izvještavali smo i prije dvije godine. Mnogi tamo nemaju razvijene navike učenja pa tako neki imaju 17 ili 18 godina, a idu u šesti razred. Više o Odgojnom zavodu Turopolje pogledajte OVDJE.

