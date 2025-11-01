Ante Delija ima drugu borbu u UFC-u: Evo gdje možete gledati meč protiv pravog diva

Najbolji hrvatski teškaš Ante Delija (35, 26-6) spreman je za svoj drugi nastup u UFC-u. Nakon što je u kolovozu u velikom stilu debitirao pobjedom protiv iskusnog Marcina Tybure, “Hodajuća nevolja” sada traži novi trijumf koji bi ga dodatno približio vrhu teškaške ljestvice.

Delija će se u Las Vegasu boriti protiv 120 kg teškog i 193 cm visokog diva Walda Cortesa-Acoste (34, 14-2) iz Dominikanske Republike, šestorangiranog izazivača koji iza sebe ima impresivan niz nastupa, bivšeg boksača koji itekako zna udariti i vrlo je nezgodan. Njihov meč održat će se u noći sa subote na nedjelju, 1. na 2. studenog, u UFC APEX centru, kao sunaslovna borba eventa UFC Fight Night 263 u Las Vegasu, na kojem je glavna borba Garcia - Onama.

Glavni program počinje u ponoć po hrvatskom vremenu, dok se Delijin ulazak u kavez očekuje oko 2 sata iza ponoći, uz prijenos na Arena Fightu.

Povratak u velikom stilu

Nakon teške ozljede i poraza u PFL-u, Delija je prošao zahtjevan put oporavka. Pridružio se kampu Toma Aspinalla, aktualnog UFC prvaka u teškoj kategoriji, u Manchesteru, gdje je pronašao novu energiju i motivaciju. Upravo ga je taj potez doveo natrag na najveću svjetsku pozornicu.

Na službenom vaganju Delija je imao 107,5 kilograma, čak 11,5 kilograma manje od Cortesa-Acoste (119 kg). Unatoč razlici u masi, hrvatski borac ulazi u meč kao blagi favorit – koeficijent na njegovu pobjedu kreće se između 1,70 i 1,75, dok je na Dominikanca 2.00 do 2.10.

Kladionice također nude jednake izglede hoće li borba završiti prekidom – 1,75 da neće i 2,00 da hoće.

Sve spremno za Las Vegas

Službeno vaganje i posljednje sučeljavanje odrađeni su bez tenzija. Delija je miran, fokusiran i fizički spreman, a novi nastup u UFC-u prilika je da potvrdi da njegova pobjeda u debiju nije bila slučajnost.

Ako ponovno slavi, Dubrovčanin bi mogao uskočiti u sam vrh teškaške divizije, gdje ga čekaju najveća imena svjetskog MMA-a. Očekuje se kako bi mu suparnik, ako dobije Acostu, mogao biti neko iz kruga TOP 5 UFC teškaša.

