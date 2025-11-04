Odradite jesensku njegu: Jedan korak je ključan za raskošnu cvatnju prekrasne biljke

Hortenzije su cijenjene ukrasne biljke koje se uklapaju u različite stilove vrtova, a njihova dekorativnost i otpornost čine ih iznimno popularnima. Kako bi se osigurala obilna i raskošna cvatnja s dolaskom proljeća, potrebno je primijeniti jedan ključan postupak njege.

Iako se proljeće s padom temperatura čini dalekim, upravo je jesen idealno razdoblje za pripremu hortenzija za nadolazeću vegetacijsku sezonu.

Prema preporukama stručnjaka, ključ uspjeha leži u pravovremenom uklanjanju ocvalih cvjetova. Taj postupak omogućuje biljkama da energiju preusmjere na jačanje korijenskog sustava i lisne mase, umjesto na formiranje sjemena.

Važnost uklanjanja ocvalih cvjetova

Stručnjaci iz Millcreek Gardensa ističu kako je uklanjanje cvjetova koji su završili s cvatnjom, ključna mjera za poticanje rasta u sljedećoj sezoni.

Foto: Pexels

"Uklanjanjem ocvalih cvjetova s hortenzija ne nanosi se šteta biljkama. Naprotiv, time se grmu šalje signal da prekine proizvodnju sjemena i preusmjeri energiju na razvoj korijena i lišća", pojašnjavaju stručnjaci i naglašavaju kako ovaj postupak rezultira jačim, većim i zdravijim biljkama. "Uklanjanjem starih cvatova potiče se vitalnost hortenzija i osiguravaju se bolji uvjeti za njihov daljnji rast."

Za postizanje najboljih rezultata, ocvale cvjetove preporučuje se uklanjati tijekom cijele sezone rasta, zaključno s ranom jeseni. Međutim, od presudne je važnosti prekinuti s ovim postupkom prije pojave prvog mraza. Uklanjanje cvjetova u jesen pomaže biljci da sačuva energiju, a ujedno doprinosi urednijem izgledu vrta. Ipak, kako bi se izbjeglo izlaganje biljke stresu, ovaj se postupak mora obustaviti dovoljno rano prije dolaska hladnijeg vremena.

"Potrebno je prestati s uklanjanjem cvjetova u kasnu jesen i ostaviti preostale ocvale cvatove na biljci. Oni će tijekom zime predstavljati dekorativni element, no njihova je važnija uloga zaštita novih pupova iz kojih će se razviti cvjetovi sljedećeg proljeća", savjetuju stručnjaci za Express.

Preporučuje se praćenje vremenske prognoze i prekid rezidbe otprilike mjesec dana prije očekivanog prvog mraza. Nastavak orezivanja nakon tog razdoblja mogao bi potaknuti novi rast koji bi nadolazeći mraz uništio, čime bi se ugrozila cvatnja iduće sezone.

Foto: Shutterstock

Pravilan postupak uklanjanja ocvalih cvjetova

Riječ je o jednostavnom vrtlarskom zadatku koji ne zahtijeva mnogo vremena. Potrebno je pripremiti vrtne rukavice, oštre škare za orezivanje i posudu za biljni otpad.

Dezinfekcija alata: Prije početka rada, škare je potrebno obrisati krpom natopljenom alkoholom. Time se sprječava prijenos biljnih bolesti i osigurava čist i precizan rez. Identifikacija cvjetova za uklanjanje: Potrebno je usredotočiti se na cvjetove koji su izgubili boju, počeli venuti ili poprimili smeđu nijansu. Pravilno pozicioniranje reza: Stabljiku ocvalog cvijeta potrebno je pratiti prema dolje do prvog para velikih, zdravih listova. Rez se izvodi neposredno iznad tog para listova. Čišćenje podnožja biljke: Važno je ukloniti sve otpale listove i cvjetove s tla oko biljke. Organski ostaci mogu privući štetnike ili uzrokovati prekomjerno otpuštanje dušika u tlo, što može negativno utjecati na biljku.

