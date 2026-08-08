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TUŽNA VIJEST /

Umro je Jorge Messi (68), otac Lionela Messija: 'Uvijek je bio uz mene'

Umro je Jorge Messi (68), otac Lionela Messija: 'Uvijek je bio uz mene'
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Foto: Profimedia

Lionelu Messiju preminuo otac Jorge Messi

8.8.2026.
14:17
Sportski.net
Profimedia
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Jorge Messi, otac proslavljenog argentinskog nogometaša Lionela Messija, preminuo je u 69. godini nakon duge bolesti. Prema navodima argentinskih medija, umro je sinoć oko 22 sata u bolnici u rodnom Rosariju.

Iza njega su ostali supruga Celia Cuccittini te djeca Lionel, Rodrigo, Matías i María Sol. Iako se rijetko pojavljivao u javnosti, imao je iznimno važnu ulogu u životu i karijeri jednog od najboljih nogometaša svih vremena.

Čovjek koji je usmjeravao Lionelovu karijeru

Jorge je godinama vodio računa o brojnim poslovima povezanima sa sinovom karijerom. Sudjelovao je u pregovorima, dogovaranju ugovora i donošenju važnih odluka koje su obilježile Lionelov profesionalni put.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Njegova podrška bila je osobito značajna tijekom Lionelova djetinjstva, dok je buduća nogometna zvijezda nastupala za Newell's Old Boyse. Obitelj je u to vrijeme pokušavala pronaći sredstva za skupo liječenje hormonom rasta. Budući da u Argentini nisu uspjeli osigurati potrebnu financijsku pomoć, prihvatili su priliku koja se pojavila u Barceloni.

Život u Europi nije svima lako pao pa se dio obitelji poslije vratio u Rosario. Jorge je, međutim, odlučio ostati u Španjolskoj uz Lionela. Messi se kasnije prisjetio koliko je to razdoblje bilo teško za obojicu.

"Moj otac uvijek je bio uz mene. Prošli smo kroz mnogo teških trenutaka. Ponekad bismo obojica plakali, ali tako da jedan drugoga ne vidimo. Pretvarali smo se da je sve u redu, iako nije bilo. Pitao me želim li nastaviti ili se vratiti. Rekao sam mu da želim ostati, pa je ostao sa mnom“, ispričao je Messi u intervjuu 2007. godine.

Zdravstvene poteškoće tijekom Svjetskog prvenstva

Šira javnost doznala je za Jorgeove zdravstvene probleme tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine. Lionel Messi nakon pogotka u prvoj utakmici Argentine nije mogao sakriti emocije, a poslije je otkrio da njegova obitelj prolazi kroz iznimno teško razdoblje.

Objasnio je da se radi o situaciji koja nema veze sa sportom te zahvalio suigračima i ostalim članovima argentinske reprezentacije na podršci. Obitelj je nekoliko dana poslije priopćila da se Jorge nalazi pod liječničkim nadzorom i da se njegovo stanje prati.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Otac, zastupnik i poslovni suradnik

Jorge Messi bio je kemijski tehničar. Tijekom 1980-ih radio je u argentinskoj tvrtki Acindar, u kojoj je s vremenom napredovao do rukovodećeg položaja. U mladosti se i sam bavio nogometom te je nastupao u mlađim kategorijama Newell'sa, ali je igračku karijeru prekinuo nakon odlaska na služenje vojnog roka.

Poslije je preuzeo upravljanje velikim dijelom poslovnih poslova povezanih s Lionelovom karijerom. Pregovarao je s vodećim svjetskim kompanijama i poznatim brendovima, ali se unatoč tome nastojao držati podalje od javnosti. Rijetko je davao intervjue i uglavnom je djelovao iza kulisa, ostajući jedna od najvažnijih osoba u životu i karijeri svojega sina.

Lionel MessiJorge Messi
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