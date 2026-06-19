Skandal: Voditeljica u emisiji objavila da je Messijev otac umro, pa dala otkaz: 'Jako me sram'

Lionel Messi, ponajbolji nogometaš svih vremena, obilježio je 1. kolo Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi hat-trickom u pobjedi Argentine 3-0 protiv Alžira prije dva dana, ali su pažnju javnosti privukle i njegove suze tijekom utakmice. Kasnije se pojavila informacija da su suze bile povezane s teškim zdravstvenim stanjem njegova oca Jorgea (68).

'Ne želim donositi loše vijesti, ali Messijev otac je upravo preminuo'

Dok se čekala službena potvrda obitelji, argentinska voditeljica Florencia Peña u emisiji “El Show del Verano” na Luzu TV iznijela je netočnu tvrdnju da je Messiov otac preminuo, dodajući kako će Messi zbog toga morati napustiti natjecanje. Time je nastao pravi skandal...

"Ne želim donositi loše vijesti, ali Messijev otac je upravo preminuo."

U svojoj objavi u eteru Peña je dodala:

"Usred Svjetskog prvenstva, morat će Messi otići."

Informacija se ubrzo pokazala lažnom, nakon čega se Peña ispričala, izrazila žaljenje i preuzela odgovornost, navodeći da je podatak dobila od produkcije tijekom emisije uživo. Zbog cijele situacije odlučila je prekinuti suradnju s televizijom. Dala je, naime, otkaz...

"Ispričavam se obitelji Messi zbog groznog trenutka koji, pretpostavljam, proživljavaju. Duboko me sram što sam bila prijenosnik te boli", izjavila je.

Velika pogreška

U kasnijem istupu priznala je da je bila potresena i da nije imala mogućnost provjere informacije u trenutku emitiranja, istaknuvši koliko joj je žao zbog pogreške.

"Moram pojasniti da mi je ta lažna informacija stigla tijekom emisije uživo. Potvrdio ju je produkcijski tim i ja sam im povjerovala. Unatoč tome, preuzimam svoj dio odgovornosti za pogrešku i zato sam odlučila dati otkaz i prekinuti suradnju s Luzu TV-om. Još jednom se od srca ispričavam, pogriješila sam", dodala je Peña.

Dok se lažna vijest širila internetom, Peña je nekoliko trenutaka kasnije u eteru pokušala ublažiti situaciju:

"Kruži mnogo glasina, sve je na Twitteru, nije potvrđeno ni od jednog medija, ovo pojašnjavamo za svaki slučaj."

Nakon emisije, vidno potresena, u razgovoru za America TV ponovila je koliko je užasnuta svojom pogreškom.

'Cijela se tresem, jako me sram'

"Bila sam u programu uživo. Nemam ni telefon ni računalo, nisam imala pojma što se događa. Iz produkcije su mi rekli: 'Ovo se događa'. Ja sam to ponovila, a onda su mi rekli: 'Čekaj, čekaj, nije provjereno'. Cijela se tresem. Jako me sram, ovo mi se nikad nije dogodilo", rekla je Peña dok je napuštala studio.

Osim televizijskog posla, 51-godišnja Peña je nagrađivana argentinska glumica koju na Instagramu prati 6.3 milijuna ljudi, a na X-u njih 2.2 milijuna. Na X-u je objavila i javnu ispriku.

Televizijska kuća Luzu TV također je reagirala priopćenjem, u kojem je osudila objavljivanje neprovjerenih informacija te potvrdila prekid suradnje s odgovornima, uz napomenu da je i sama voditeljica podnijela ostavku.

"Duboko žalimo zbog incidenta koji se dogodio u našem programu. Za našu televiziju neprihvatljivo je objavljivati osjetljive informacije bez temeljite prethodne provjere. Slijedom toga, uprava Luzu TV-a odlučila je raskinuti suradnju sa svim odgovornim osobama, a Florencia Peña je odlučila dati ostavku. Potvrđujemo našu predanost odgovornoj, strogoj i komunikaciji s poštovanjem", stoji u priopćenju.

Messijeva majka oprostila voditeljici

Obitelj Messi zatim je objavila službeno priopćenje u kojem je pojasnila da Jorge Messi ima zdravstvenih problema, da je pod liječničkom skrbi te da se oporavlja i da je stanje stabilno. Upozorili su i na širenje neprovjerenih informacija, naglasivši da samo obitelj i službeni izvori mogu davati točne podatke te zamolili za privatnost i razboritost.

Messijeva majka Celia Cuccittini kontaktirala je Florenciju Peñu i poslala joj pomirljivu poruku nakon skandala uzrokovanog širenjem lažnih vijesti.

Prema informacijama koje je dao voditelj, a kojima je pristupila Argentinska novinska agencija , majka kapetanice argentinske reprezentacije odlučila je prihvatiti glumičinu ispriku i jasno je dala do znanja da ne vjeruje da je glumica djelovala s lošim namjerama kada je ponavljala pogrešnu informaciju.

"Celia joj je rekla da prihvaća njezinu ispriku, da zna da to nije učinila u lošoj namjeri, da je poštuje i divi se njoj “, rekla je Yanina Latorre o razgovoru koji je obitelj Messi navodno vodila s Florenciom Peñom nakon snažnih posljedica slučaja."

Ali gesta tu nije završila. Prema riječima panelista, majka zvijezde Rosarija također je izrazila želju da se osobno sastane s glumicom kada se situacija smiri.

"Rekla joj je da se nada da mogu zajedno popiti kavu“, otkrio je Latorre, u izjavi koja je mnoge iznenadila nakon napetih dana koje je obitelj Messi proživjela zbog lažnih vijesti koje su kružile raznim medijima i društvenim mrežama.

Informacija dolazi u posebno osjetljivom trenutku, nakon što je Florencia Peña javno priznala svoju pogrešku potvrđujući u eteru navodnu smrt Jorgea Messija, priču koja je brzo demantira i izazvala snažan val kritika, javlja Agencia Noticias Argentinas.

Lionel Messi je vrlo blizak s ocem, koji mu je ujedno i menadžer. Argentina se na teren vraća u ponedjeljak kada u Dallasu igra protiv Austrije.