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Srpkinja ukrala suncobran i ležaljke u Dalmaciji: Protjerali je iz zemlje

Srpkinja ukrala suncobran i ležaljke u Dalmaciji: Protjerali je iz zemlje
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL/Ilustracija

Policija je donijela rješenje o njezinu protjerivanju s područja Republike Hrvatske i Europskog gospodarskog prostora

17.7.2026.
12:30
Hina
Sasa Miljevic/PIXSELL/Ilustracija
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Zadarska policija kazneno je prijavila 38-godišnju državljanku Srbije zbog sumnje da je u Svetom Petru ukrala suncobran i ležaljke iz dvorišta kuće, a izrečena joj je i jednogodišnja zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora.

Policija sumnja da je 38-godišnjakinja u nedjelju, 12. srpnja, oko 14 sati iz dvorišta kuće u vlasništvu 59-godišnjaka otuđila jedan suncobran i tri ležaljke.

Osumnjičena je uhićena u srijedu na području Sukošana, a tijekom kriminalističkog istraživanja policijski službenici pronašli su ukradene predmete, koji su oduzeti i bit će vraćeni vlasniku.

Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela krađe protiv nje je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

Policija je, sukladno Zakonu o strancima, donijela rješenje o njezinu protjerivanju s područja Republike Hrvatske i Europskog gospodarskog prostora te joj izrekla jednogodišnju zabranu ulaska i boravka u EGP-u.

Uz to, 38-godišnjakinja je prekršajno sankcionirana zbog nepoštivanja roka za prijavu kratkotrajnog boravka u Hrvatskoj.

SrbijaLežaljkeSuncobranKrađaZadar
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