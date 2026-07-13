Tri djevojke opljačkale ženu dok je preuzimala prtljagu u Zagrebu: Donosimo snimku

Tri djevojke u dobi od 20, 21 i 22 godine uhićene su u subotu popodne nakon što su na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru, prema sumnjama policije, okrale 64-godišnju državljanku Rusije, javlja zagrebačka policija.

Pokušaj krađe se dogodio nakon što je žena izašla iz autobusa. Dok je 64-godišnjakinja preuzimala svoju prtljagu, 22-godišnjakinja joj je stala ispred kako bi joj onemogućila prilazak prtljazi i zadržala joj pozornost. U isto vrijeme 20-godišnjakinja i 21-godišnjakinja prišle su joj s leđa.

Foto: net.hr

Policija navodi kako je 20-godišnjakinja zaklanjala pogled ostalim putnicima, dok je 21-godišnjakinja otvorila ruksak oštećene i iz njega ukrala novčanik s novcem.

Čitateljica nam je poslala snimku i fotografije kada je policija stigla s dva kombija i privela tri djevojke.

Novac vraćen vlasnici

Nakon krađe osumnjičene su pokušale pobjeći, no uočili su ih policijski službenici koji su ih odmah uhitili na mjestu događaja. Materijalna šteta iznosila je 300 eura, a novac je vraćen vlasnici.

Foto: net.hr

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja tri su osumnjičenice predane pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela drske krađe.