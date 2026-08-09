Kontroverza prije velike posljednje bitke: 'Zašto ste to učinili, to je djetinjasto?!'

Ženski Tour de France ulazi u završnu etapu uz maksimalnu neizvjesnost i dodatno zaoštrene odnose među glavnim favoritkinjama. Demi Vollering i Kasiju Niewiadomu u ukupnom poretku dijeli samo osam sekundi, no uoči konačnog obračuna u Nici ne govori se samo o rezultatu.

Napetosti su dosegnule vrhunac u završnici osme etape. Vollering je napala na posljednjem usponu prema Nici, stigla do etapne pobjede i preuzela žutu majicu od Niewiadome, koja je dan ranije briljirala na Mont Ventouxu.

Did she cross a line taking Kasia into the barriers ? pic.twitter.com/uyl4TZEcfI — Roadman Podcast (@Roadman_Podcast) August 8, 2026

Nizozemka je ciljnu crtu prošla 17 sekundi prije Elise Longo Borghini i Niewiadome. Ta joj je prednost bila dovoljna da nadoknadi dotadašnji zaostatak i uoči posljednjeg dana preuzme vodstvo s osam sekundi prednosti.

Ipak, Niewiadoma je nakon etape više govorila o događaju koji je prethodio napadu nego o izgubljenoj žutoj majici. Poljska biciklistica tvrdi da ju je Célia Géry, Volleringina momčadska kolegica iz momčadi FDJ United-SUEZ-a, zatvorila uz zaštitnu ogradu upravo u trenutku kada je počeo odlučujući juriš...

"Nisam mogla odmah krenuti za Demi jer me Célia Géry blokirala uz ogradu. Namjerno me stisnula toliko da sam morala prestati okretati pedale. Ako se žele natjecati, trebaju to činiti pošteno. Smatram da je takav potez bio vrlo djetinjast i izgubila sam poštovanje prema njima“, poručila je Niewiadoma, prenosi španjolski dnevni sportski list Marca.

Napetost se nastavila i nakon prolaska kroz cilj. Niewiadoma je prišla Géry i izravno je pitala zašto ju je blokirala te je li takav manevar bio dio momčadske strategije. Njihovu raspravu prekinuo je član osoblja koji je poljsku vozačicu odveo u stranu.

FDJ potvrdio taktički plan, ali odbacio optužbe

Dodatnu pozornost izazvala je izjava sportskog direktora FDJ-a Larsa Booma, koji je potvrdio da je ekipa pripremila akciju za Volleringin napad. Ipak, odlučno je odbacio tvrdnju da je plan uključivao namjerno ometanje Niewiadome.

Prema njegovim riječima, Géry je trebala ostati na Volleringinu kotaču do izlaska iz zavoja, a zatim, nakon napada svoje kapetanice, usporiti i dopustiti stvaranje razmaka.

"Célia je trebala ostati uz Demi do prolaska kroz zavoj. Kada je Demi napala, njezin je zadatak bio mirno pustiti da se otvori praznina“, objasnio je Boom.

Canyon//SRAM prijavio je slučaj sucima Međunarodne biciklističke federacije. Snimka je pregledana, ali Géry i njezina momčad nisu kažnjene.

Videozapisi ne nude potpuno jasan odgovor na pitanje je li ometanje bilo namjerno. Vidljivo je da Niewiadoma mora usporiti i nakratko gubi poziciju u trenutku Volleringina napada. Uspjela se potom vratiti do Nizozemke, a konačno je izgubila kontakt nešto kasnije, bliže vrhu uspona.

Vollering je umanjila značaj incidenta i stala u obranu svoje kolegice:

"Nisam ništa vidjela jer sam bila usredotočena na cestu ispred sebe. Sve smo vozile na granici mogućnosti. Sigurna sam da Célia nije učinila ništa namjerno. Takve se situacije ponekad događaju u utrkama“, izjavila je nova vlasnica žute majice.

Novi dramatični obračun nakon završnice iz 2024.

Aktualna borba dobiva dodatnu težinu zbog dramatične završnice Toura 2024. godine. Niewiadoma je tada osvojila utrku sa samo četiri sekunde prednosti ispred Vollering.

Nizozemka je tijekom tog izdanja izgubila minutu i 47 sekundi nakon pada, što je Niewiadomi omogućilo preuzimanje vodstva. Vollering je posljednjeg dana slavila na Alpe d’Huezu, ali nije uspjela potpuno nadoknaditi zaostatak. Poljakinja je sačuvala četiri sekunde i ostvarila jednu od najtješnjih pobjeda u povijesti utrke.

Dvije godine poslije uloge su zamijenjene. Vollering sada brani žutu majicu, dok Niewiadoma mora napadati i pokušati nadoknaditi osam sekundi.

🤬 An angry Kasia Niewiadoma confronts Célia Gery and FDJ United-SUEZ after pushing her in the barriers before final climb!



🎥 @WielerFlits pic.twitter.com/FQM57U6VOL — Wielerflits.nl (@WielerFlits) August 8, 2026

Raspored snaga potpuno se promijenio u samo 24 sata. Niewiadoma je na Mont Ventouxu izvela jedan od najupečatljivijih napada ovogodišnjeg Toura. Krenula je gotovo deset kilometara prije vrha, samostalno pobijedila i preuzela ukupno vodstvo s 15 sekundi prednosti ispred Vollering.

Već sljedećeg dana stigao je snažan odgovor. Vollering je završnicu u okolici Nice proučavala još tijekom zime, a poznavanje rute iskoristila je napadom šest kilometara prije cilja. Zaostatak od 15 sekundi pretvorila je u osam sekundi prednosti, ostvarivši preokret od ukupno 23 sekunde.

Četiri uspona na Col d’Èze za konačnu odluku

Posljednja etapa duga je 99 kilometara i uključuje čak četiri uspona na Col d’Èze. Takav profil jamči da Volleringinih osam sekundi neće biti lako obraniti.

Prva tri uspona vozit će se tradicionalnom stranom, dugom 7,7 kilometara uz prosječni nagib od približno 5,9 posto. Posljednji prolazak vodi preko Chemin du Vinaigriera, šest kilometara dugog uspona s prosjekom od 7,6 posto i dijelovima na kojima nagib doseže 12 posto.

Niewiadoma će morati pronaći formu koju je pokazala na Ventouxu i pokušati izolirati Vollering. Nizozemka će, s druge strane, nastojati kontrolirati utrku uz pomoć snažne momčadi FDJ United-SUEZ. Nakon posljednje kontroverze jasno je da će svaki njezin taktički potez biti pod posebnim povećalom.

Važnu ulogu mogle bi imati i ostale kandidatkinje za visok plasman. Marlen Reusser drži mjesto na pobjedničkom postolju, dok Elisa Longo Borghini posljednjih dana pokazuje sve bolju formu. UAE Team ADQ također raspolaže vozačicama poput Mavi García, Dominike Włodarczyk i Paule Blasi, koje mogu dodatno zakomplicirati utrku.

Blasi se ujedno bori za bijelu majicu najbolje mlade vozačice, iako Antonia Niedermaier ima minutu i 11 sekundi prednosti. Canyon bi upravo Niedermaier mogao iskoristiti kao taktički adut u pokušaju vraćanja žute majice Niewiadomi.

Ipak, sva će pozornost biti usmjerena na vodeći dvojac. Vollering je osam sekundi udaljena od svoje druge ukupne pobjede na Tour de Franceu, dok Niewiadoma želi ponoviti trijumf iz 2024.

Između njih stoje četiri uspona na Col d’Èze, veliko sportsko rivalstvo i kontroverza koja je dodatno podigla temperaturu uoči konačnog obračuna. Prije dvije godine Niewiadoma je pobijedila Vollering za samo četiri sekunde. Ove nedjelje u Nici Vollering će braniti dvostruko veću, ali i dalje iznimno krhku prednost.