Kakav prizor! Đoković uzeo mikrofon i s poznatim pjevačima zapjevao hit, snimka postala viralna

Novak Đoković (39) ovih dana puni baterije u Crnoj Gori, no čini se da mu odmor nije rezerviran samo za plažu i opuštanje. Najbolji srpski tenisač odlučio je jednu ljetnu večer provesti na koncertu Vlade Georgieva (50) u Herceg Novom, a ono što se dogodilo tijekom večeri teško je moglo proći nezapaženo.

Đoković je koncert pratio iz publike, no nije dugo ostao samo promatrač. U jednom se trenutku popeo na pozornicu i pridružio se Georgievu i crnogorskom glazbeniku Igoru Laziću (55), poznatijem kao Nigor. Trojac je zajedno zapjevao veliki hit „Tropski bar“, a Đoković je pritom pokazao i svoje plesne sposobnosti.

Snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama prikazuju potpuno opuštenog Đokovića kako s osmijehom na licu pjeva, pleše i uživa u atmosferi. Odjeven u crnu polo majicu i bijele kratke hlače, sportski as ovoga je puta umjesto teniskog reketa u ruke uzeo mikrofon i pred okupljenom publikom pokazao sasvim drugačiju stranu svoje osobnosti.

Snimka postala hit na društvenim mrežama

Video njegova spontanog nastupa vrlo se brzo proširio društvenim mrežama, a korisnici su posebno oduševljeni time što su poznatog sportaša imali priliku vidjeti u ovako opuštenom izdanju.

Komentari ispod snimke uglavnom su puni pohvala i oduševljenja. „Kakav normalan čovjek! Koji car“, „Jesam li jedini koji ovo gleda 73. put?“, „Tri najveća" , „Kako im je dobro“ i „Kakve legende“ samo su neki od komentara koji su se nizali ispod videa.