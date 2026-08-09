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'TRI NAJVEĆA' /

Kakav prizor! Đoković uzeo mikrofon i s poznatim pjevačima zapjevao hit, snimka postala viralna

Kakav prizor! Đoković uzeo mikrofon i s poznatim pjevačima zapjevao hit, snimka postala viralna
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Foto: TikTok Screenshot

Novak Đoković popeo se na pozornicu u Herceg Novom, uzeo mikrofon i zapjevao s Vladom Georgievim i Nigorom

9.8.2026.
12:37
Hot.hr
TikTok Screenshot
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Novak Đoković (39) ovih dana puni baterije u Crnoj Gori, no čini se da mu odmor nije rezerviran samo za plažu i opuštanje. Najbolji srpski tenisač odlučio je jednu ljetnu večer provesti na koncertu Vlade Georgieva (50) u Herceg Novom, a ono što se dogodilo tijekom večeri teško je moglo proći nezapaženo.

Đoković je koncert pratio iz publike, no nije dugo ostao samo promatrač. U jednom se trenutku popeo na pozornicu i pridružio se Georgievu i crnogorskom glazbeniku Igoru Laziću (55), poznatijem kao Nigor. Trojac je zajedno zapjevao veliki hit „Tropski bar“, a Đoković je pritom pokazao i svoje plesne sposobnosti.

@imisskatarina #novakdjokovic #vladogeorgiev #crnagora #balkan #viral ♬ izvorni zvuk - imisskatarina
@podgorickiinfo Kad Nole zapjeva, mreže gore Novak Đoković u punom elementu uz Vlada Georgijeva i „Tropski bar“. Atmosfera koja govori sama za sebe. #novakdjokovic #djokovic #vladogeorgijev #nole #viral ♬ original sound - podgoricki.info

Snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama prikazuju potpuno opuštenog Đokovića kako s osmijehom na licu pjeva, pleše i uživa u atmosferi. Odjeven u crnu polo majicu i bijele kratke hlače, sportski as ovoga je puta umjesto teniskog reketa u ruke uzeo mikrofon i pred okupljenom publikom pokazao sasvim drugačiju stranu svoje osobnosti.

Snimka postala hit na društvenim mrežama

Video njegova spontanog nastupa vrlo se brzo proširio društvenim mrežama, a korisnici su posebno oduševljeni time što su poznatog sportaša imali priliku vidjeti u ovako opuštenom izdanju.

Komentari ispod snimke uglavnom su puni pohvala i oduševljenja. „Kakav normalan čovjek! Koji car“, „Jesam li jedini koji ovo gleda 73. put?“, „Tri najveća" , „Kako im je dobro“ i „Kakve legende“ samo su neki od komentara koji su se nizali ispod videa.

Novak đokovićKoncertVlado Georgiev
komentara
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