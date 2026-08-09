Španjolska i Crna Gora za povijest, evo kad i gdje možete gledati borbu za svjetski tron

Vrhunac Svjetskog prvenstva za rukometašice do 18 godina je pred nama. Nakon gotovo dva tjedna uzbudljivih nadmetanja u rumunjskim gradovima Piteștiju, Mioveniju, Craiovi i Râmnicu Vâlcei, ostale su samo dvije najbolje reprezentacije koje će odlučivati o zlatu. U velikom finalu, koje je na rasporedu u nedjelju, 9. kolovoza 2026. godine, snage će odmjeriti moćna Španjolska i veliko iznenađenje turnira, Crna Gora. Bit će to sudar dvaju različitih stilova i filozofija, dvoboj u kojem jedne traže obranu naslova i potvrdu dominacije, a druge ispisivanje najljepših stranica svoje rukometne povijesti. Za hrvatske ljubitelje rukometa, osiguran je prijenos ovog sportskog spektakla od 17:20 na platformi VOYO.

Stare poznanice u novoj borbi za trofej

Finale koje će se odigrati u Pitești Areni pred gotovo pet tisuća gledatelja bit će repriza okršaja iz glavne runde natjecanja. Španjolska i Crna Gora već su se susrele na ovom prvenstvu u drugom kolu glavne skupine, a taj je dvoboj ponudio pravu dramu. Španjolke su na kraju slavile s tijesnih 35-33, no rezultat ne otkriva cijelu priču. Naime, mlade crnogorske "lavice" pokazale su da se mogu nositi s favoriziranim protivnicama. Samo pet minuta prije kraja utakmice vodile su s dva gola prednosti (31-29), no iskusnija i mirnija španjolska ekipa uspjela je preokrenuti rezultat u samoj završnici.

Taj poraz zasigurno je ostavio gorak okus u ustima Crnogorki, ali im je istovremeno i dokazao da mogu igrati ravnopravno s braniteljicama naslova, što će im biti ogroman poticaj u finalu. Povijest njihovih međusobnih susreta dodatno ide u prilog neizvjesnosti. Prošle godine, na Europskom prvenstvu u Podgorici, ista ova generacija Crne Gore svladala je Španjolsku u utakmici za brončanu medalju rezultatom 22:20. Sada je ulog puno veći, svjetsko zlato.

Crna Gora na pragu povijesnog uspjeha

Za ženski rukomet u Crnoj Gori, ovo je već povijesni trenutak. Plasmanom u finale, izabranice izbornika Miloša Perovića postale su prva generacija u povijesti crnogorskog ženskog rukometa, u bilo kojoj dobnoj kategoriji, koja se domogla borbe za zlato na svjetskim prvenstvima. Put do finala bio je impresivan, a kulminirao je u polufinalnom srazu protiv favorizirane Danske. U taktički i fizički iznimno zahtjevnoj utakmici, mlade "lavice" pokazale su nevjerojatan karakter i slavile s 27-25, osiguravši tako najmanje srebrnu medalju. Njihova borbenost i timski duh osvojili su simpatije neutralnih navijača, a moto koji ih vodi kroz turnir, kako je zabilježio i službeni portal Međunarodne rukometne federacije (IHF), jest "dat ćemo sve od sebe do posljednjeg daha kako bismo ostvarile pobjedu". S takvim pristupom, bez obzira na snagu protivnika, Crna Gora u finale ulazi s pravom nadati se čudu i osvajanju prvog, povijesnog svjetskog zlata.

Španjolska brani krunu i lovi rijetko postignuće

S druge strane terena stajat će reprezentacija koja zna kako se osvajaju naslovi. Španjolska je u Rumunjsku stigla kao braniteljica naslova i tijekom cijelog turnira opravdavala je ulogu jednog od glavnih favorita. Njihova igra odiše samopouzdanjem, taktičkom zrelošću i širinom kadra. Osvojiti jedno Svjetsko prvenstvo je golem uspjeh, no obraniti ga je pothvat koji uspijeva samo rijetkima. U povijesti ovog natjecanja, koje se održava od 2006. godine, samo je Rusija uspjela povezati dva uzastopna naslova (2016. i 2018. godine). Sada Španjolska ima priliku postati tek druga nacija kojoj je to pošlo za rukom. Pritisak je zasigurno na njima, ali iskustvo igranja velikih utakmica njihova je velika prednost uoči finalnog okršaja. Dok Crna Gora sanja povijest, Španjolska ju želi ponoviti.

Gdje i kada pratiti rukometni spektakl?

Hrvatska ženska kadetska reprezentacija svoje je nastupe na ovom prvenstvu završila na 18. mjestu, nakon što je u finalu utješnog President's Cupa poražena od Portugala s 34-26. Ipak, ljubitelji rukometa u Hrvatskoj imat će priliku uživati u samoj završnici. Veliko finale između Španjolske i Crne Gore na rasporedu je u nedjelju, 9. kolovoza, s početkom u 17:30 sati po hrvatskom vremenu. Svi koji žele svjedočiti borbi za svjetsku rukometnu krunu mogu to, kao što smo naveli u uvodu, učiniti putem streaming platforme VOYO, koja ekskluzivno prenosi završnicu prvenstva. Prije finala, s početkom u 15:00 sati, za brončanu medalju igraju ekipe Egipta i Danske.

Sve je, dakle, spremno za posljednji čin Svjetskog prvenstva u Rumunjskoj. Hoće li Crna Gora dovršiti svoju bajku i okruniti se povijesnim zlatom ili će Španjolska potvrditi svoju dominaciju i obraniti naslov, saznat ćemo u nedjelju poslijepodne. Jedno je sigurno. očekuje nas vrhunski rukomet i dramatična borba za titulu najboljih na svijetu, pravi spektakl!