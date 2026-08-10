Nakon kritika zbog koncerta, Karleuša se obratila Hrvatima: ‘Imam veliko poštovanje prema vama‘

Nakon burnih reakcija koje je izazvala najava njezina nastupa u Vodicama, srpska pjevačica Jelena Karleuša (47) oglasila se na TikToku i izravno se obratila publici u Hrvatskoj.

Karleuša bi trebala nastupiti u klubu Hacienda, a koncert je najavljen za 15. kolovoza, na blagdan Velike Gospe. Upravo su termin nastupa, ali i njezine ranije političke izjave, izazvali brojne reakcije u javnosti. Dio građana usprotivio se njezinu dolasku, a kritiku je javno iznio i gradonačelnik Vodica Ante Cukrov.

Oglasila se nakon kritika

Karleuša je sada objavila trominutni video pod nazivom „Povodom mog nastupa u Vodicama“ u kojem tvrdi da se posljednjih dana protiv nje vodi organizirana kampanja na društvenim mrežama.

Navela je kako se dijele montirane snimke, screenshotovi i izjave za koje tvrdi da ih nikada nije izgovorila ili napisala, a smatra da je cilj svega stvoriti dojam da ima nešto protiv hrvatskog naroda.

Pjevačica tvrdi da su njezine ranije izjave bile vezane uz političke krugove i određene političke i društvene okolnosti, a ne uz hrvatski narod.

„Nikada nisu bile usmjerene protiv hrvatskog ili bilo kojeg drugog naroda“, poručila je.

Naglasila je i da u Hrvatskoj nastupa već godinama te da prema hrvatskoj publici ima veliko poštovanje.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

‘Dolazim kao umjetnica’

Karleuša je poručila kako u Hrvatsku ne dolazi provocirati niti slati političke poruke.

Istaknula je da dolazi isključivo kao pjevačica kako bi nastupila pred ljudima koji slušaju njezinu glazbu, a kao jedan od primjera svog odnosa prema Hrvatskoj spomenula je i pjesmu Balkan Boy, u kojoj, kako tvrdi, Hrvatsku spominje u pozitivnom kontekstu.

Na kraju se još jednom osvrnula na optužbe koje su se pojavile u javnosti.

„Jelena Karleuša nije neprijatelj hrvatskog naroda, niti bilo kojeg naroda“, poručila je te dodala kako nikada nije dijelila ljude prema nacionalnosti.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Javnost podijeljena

Njezino obraćanje izazvalo je brojne reakcije i na društvenim mrežama. Dok joj dio pratitelja pruža podršku i poručuje da je dobrodošla u Hrvatsku, drugi joj zamjeraju ranije političke izjave i protive se održavanju koncerta.

Među izjavama koje joj se najviše zamjeraju nalazi se i ona o „Velikoj Srbiji“, kao i tvrdnje vezane uz hrvatski jezik, zbog čega dio komentatora ne prihvaća njezino objašnjenje da su njezine riječi izvučene iz konteksta.

Organizatori su poručili kako se vrata kluba otvaraju 15. u 23 sata, ali će koncert zapravo započeti u ponoć, odnosno 16. kolovoza. Cukrov je s druge strane za Nacional rekao: "To je neprimjereno. Mi ne odgovaramo za privatne posjede, samo za javne površine. Nemamo ništa protiv nikoga i svi su dobrodošli u grad Vodice, međutim ovdje se radi o imenu i prezimenu osobe koja je javno nastupala s negativnim komentarima o našoj državi i samo zbog toga nije dobrodošla."