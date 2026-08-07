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MIGRACIJSKA KRIZA /

Španjolska zaprijetila Italiji, Meloni uzvratila: 'Nećemo popustiti ultimatumima'

Španjolska zaprijetila Italiji, Meloni uzvratila: 'Nećemo popustiti ultimatumima'
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Foto: Abdel Majid BZIOUAT/AFP/Profimedia

Vlada Ceute procjenjuje da je među oko 60.000 migranata u grad ušlo oko 1100 maloljetnih osoba

7.8.2026.
18:13
Hina
Abdel Majid BZIOUAT/AFP/Profimedia
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Italija je u petak objavila da neće popustiti pred "ultimatumima" Španjolske i da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz te zemlje barem do 15. kolovoza.

Španjolska je ranije u petak zaprijetila da će nametnuti recipročne mjere putnicima iz Italije ako Rim do nedjelje ne ukine granične kontrole koje je uveo prošli tjedan, nakon masovnog priljeva migranata iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu.

Talijanska je vlada u priopćenju rekla da će preispitati svoju odluku tek kada bude sigurna da nema sigurnosnih ili terorističkih rizika ni novog migracijskog vala, kao ni da nema ilegalnih migranata koji se kreću prema europskom teritoriju.

Madrid je ranije objavio da kontrole smatra "nepoštenima, suprotnima interesima EU-a i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu".

Italija ne dijeli kopnenu granicu sa Španjolskom. Mjera koju je uvela Meloni odnosi se na pomorski i zračni promet, a kontrole su prvenstveno usmjerene na putnike koji nisu državljani EU-a.

Masovni priljev u Ceutu

Gotovo 60.000 ljudi, uglavnom Marokanaca, prošli je tjedan stiglo je ili je pokušalo stići do španjolske enklave Ceute pješice ili plivajući iz susjednog grada Fnideqa. Imigranti su brzo preplavili španjolsku enklavu, a nakon toga većina ih je vraćena u Maroko. U pokušaju ulaska u Ceutu poginulo ih je 82, objavile su vlasti.

Španjolski grad na sjevernoafričkoj obali postupno se vraća uobičajenom životu, ali na njegovim ulicama nalaze se maloljetnici bez pratnje koji ne mogu biti vraćeni u Maroko, nego za njihovu zaštitu i skrb mora odgovarati zajednica u kojoj su zatečeni.

Vlada Ceute procjenjuje da je među oko 60.000 migranata u grad ušlo oko 1100 maloljetnih osoba. 

ItalijašpanjolskaMigrantiMarokoCeuta
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