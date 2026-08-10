Tjednima su bez vode, a onda im stigla cisterna: 'Mutna je i čudnog okusa'

Stanovnici Vranika već se tjednima suočavaju s problemima u vodoopskrbi, a dodatnu zabrinutost izazvala je voda dopremljena cisternom koja je, prema tvrdnjama mještanke Maje Nicole Kovačević, bila zamućena i neobičnog okusa.

Kovačević je na društvenim mrežama objavila fotografije i snimku na kojoj se vidi kako iz cisterne ulijeva mutnu vodu u bocu. Kaže da su joj vodu dovezle Ličke vode nakon što ih je više puta kontaktirala zbog prekida opskrbe.

"Zvala sam uporno Ličke vode jer smo dva tjedna bez vode. Dovezli su nam cisternu, a voda je mutna i čudnog okusa. Neka hvala", napisala je.

Nova cisterna nakon objave

Kako je ispričala za portal Lika Club, nakon što je slučaj objavljen u selo je stigla nova cisterna s vodom.

"Kad su vidjeli da je to objavljeno, oni su danas donijeli novu vodu. Mi smo sad otišli iz sela jer se tamo ne da živjeti", rekla je Kovačević.

Dodaje da problem nije nov te da se prekidi vodoopskrbe ponavljaju već godinama.

"Vode nema po tri tjedna i tako je bilo i preko zime. I ja i još nekoliko obitelji ovdje u Vraniku imamo djecu, ljudi također imaju blago i ovo je strašno", kazala je.

Prema njezinim riječima, problemi su počeli nakon što je selo dobilo vodovod. Stanovnicima se, kaže, često govori da se radi na kvarovima, no prekidi se i dalje ponavljaju.

"Uvijek vam kažu: 'Joj, mi radimo na kvaru, našli smo jedan kvar, sad tražimo drugi.' Pa koliko kvarova to ima…", objašnjava.

Problemi joj otežavaju pokretanje posla

Kovačević se sa sinom doselila iz Zagreba u Vranik, gdje planira otvoriti mali bistro, no tvrdi da joj česti nestanci vode ozbiljno otežavaju planove.

"Ja sam u procesu otvaranja posla ovdje, malog bistroa i tako su me zeznuli za Advent. Nisam mogla tada ništa napraviti, a sad mi je isto problem jer ne mogu računati na ništa ako nemam vode."

U međuvremenu je na društvenim mrežama pokrenula i inicijativu kojom poziva građane na neplaćanje računa Ličkim vodama dok se problem ne riješi.

Portal Lika Club poslao je Ličkim vodama upit o uzroku dugotrajnih prekida vodoopskrbe, zdravstvenoj ispravnosti vode iz cisterne i razlozima njezine zamućenosti. Odgovor zasad nije objavljen.