Stručnjaci za kožu otkrivaju: Ovako ćete zaštiti kožnu jaknu od pucanja i oštećenja

Kožna jakna nije samo odjevni predmet, već investicija i bezvremenski komad koji, uz pravilnu njegu, može trajati desetljećima. Koža je prirodan materijal koji zahtijeva pažnju kako bi zadržala svoju podatnost, boju i oblik.

Zanemarivanje može dovesti do isušivanja, pucanja i trajnih oštećenja, pretvarajući vrijedan komad u uspomenu. Primjenom nekoliko jednostavnih, ali ključnih koraka, kožna jakna može izgledati besprijekorno godinama.

Ključ prevencije pucanja kože

Najčešći problem s kožom je njezino isušivanje i pucanje. S vremenom, zbog izloženosti zraku, suncu i promjenama temperature, koža gubi svoja prirodna ulja koja je održavaju mekom i fleksibilnom. Jednom kada se isuši, postaje kruta i sklona pucanju, a ta su oštećenja gotovo nepopravljiva. Zbog toga je redovita hidratacija, odnosno kondicioniranje, najvažniji korak u održavanju.

"Najveća pogreška koju vlasnici čine jest posezanje za kućnim sredstvima za čišćenje. Proizvodi na bazi alkohola, izbjeljivači ili amonijak trajno će oduzeti koži prirodna ulja i uzrokovati nepopravljiva oštećenja. Uvijek koristite proizvode namijenjene isključivo za kožu", upozorava David Anderson, osnivač britanskog servisa za restauraciju kože British Leather Restoration.

Regenerator za kožu djeluje kao sredstvo za hidrataciju. Preporučuje se nanošenje specijaliziranog balzama, kreme ili ulja za kožu svakih šest do dvanaest mjeseci, ovisno o klimi i učestalosti nošenja. Proizvod se nanosi u tankom, ravnomjernom sloju čistom i mekom krpom, kružnim pokretima. Time se koži vraća vlažnost, obnavlja zaštitni sloj i sprječava isušivanje. Prije upotrebe bilo kojeg proizvoda, potrebno ga je testirati na malom, skrivenom dijelu jakne, poput unutarnjeg poruba, kako bi se osiguralo da neće izazvati promjenu boje.

Kako sigurno ispraviti nabore?

Glačanje kožne jakne postupak je koji treba izbjegavati kad god je to moguće jer je izravna toplina najveći neprijatelj kože.

"Nikada, ali apsolutno nikada, nemojte koristiti sušilo za kosu i nemojte stavljajti jaknu izravno na radijator kako biste je osušili. Izravna toplina uzrokuje skupljanje i pucanje materijala. Pustite jaknu da se prirodno osuši na sobnoj temperaturi, daleko od izvora topline", naglašava Maria Chen iz The New York Leather Institute.

Ipak, ako su se stvorili tvrdokorni nabori, postoji siguran način za njihovo uklanjanje. Ključno je pravilo da vruće glačalo nikada ne smije doći u izravan dodir s kožom. Glačalo je potrebno postaviti na najnižu moguću temperaturu uz obavezno isključivanje funkcije pare. Preko naboranog dijela jakne postavlja se zaštitni sloj - debela, čista pamučna tkanina poput ručnika ili čak teški smeđi papir. Glačalom se brzo i lagano prelazi preko tkanine, bez zaustavljanja na jednom mjestu. Još sigurnija metoda je korištenje pare iz tuša. Jakna se objesi na čvrstu vješalicu u kupaonici, podalje od izravnog mlaza vode. Puštanjem vruće vode prostorija se ispunjava parom, koja opušta vlakna kože, a težina same jakne pomaže ispraviti nabore bez rizika od oštećenja, piše Vogue.

Pravilno skladištenje kožne jakne

Način skladištenja jakne jednako je važan kao i čišćenje i hidratacija. Nepravilno skladištenje može uzrokovati trajne deformacije, nabore i čak pojavu plijesni. Najveća pogreška je korištenje tanke, žičane vješalice koja će stvoriti trajna udubljenja na ramenima. Umjesto toga, preporučuje se korištenje široke, podstavljene ili drvene vješalice koja ravnomjerno raspoređuje težinu jakne i čuva njezin izvorni oblik.

Prostor za skladištenje treba biti hladan, suh, taman i dobro prozračen. Izravna sunčeva svjetlost uzrokovat će blijeđenje boje, dok vlaga potiče razvoj plijesni. Kožnu jaknu nikada se ne smije spremati u plastičnu vreću.

"Plastične vreće su smrt za kožu jer zadržavaju vlagu i sprječavaju cirkulaciju zraka, stvarajući idealne uvjete za razvoj plijesni. Vaša investicija može doslovno istrunuti", kaže Paul Miller, glavni restaurator u American Vintage Leather. Umjesto plastične, koristi se prozračna pamučna ili platnena vreća za odjeću koja će je štititi od prašine, a istovremeno omogućiti cirkulaciju zraka.

Zaštita od vremenskih utjecaja

Kako bi kožna jakna bila otporna na kišu i vlagu, preporučuje se korištenje spreja za impregnaciju koji stvara nevidljivi zaštitni sloj koji odbija vodu, a istovremeno dopušta materijalu da diše.

Prva zaštita nanosi se prije prvog nošenja, a postupak se ponavlja otprilike jednom godišnje ili češće ako se jakna često nosi u vlažnim uvjetima.

