Real kreće po najboljeg igrača Svjetskog prvenstva: Iznenadit će vas koliko će ga morati platiti

Real Madrid kreće po Rodrija (30) iz Manchester Cityja, javljaju španjolski mediji.

Vijest je su pri objavili EsRadio i OKDiario, a potvrdili su je ugledni sportski dnevnici AS i MARCA.

Iako se Rodrijevo ime i ranije povezivalo s Realom, predsjednik Florentino Pérez dugo je bio skeptičan. Glavni razlozi bili su igračeva dob (30 godina) te teška ozljeda prednjeg križnog ligamenta koju je pretrpio 2024. godine. Klub nije želio riskirati s golemim ulaganjem u igrača čija je fizička sprema bila pod velikim upitnikom.

Međutim, Svjetsko prvenstvo 2026. godine u potpunosti je promijenilo perspektivu. Rodri ne samo da je vodio Španjolsku do naslova svjetskog prvaka, već je i proglašen najboljim igračem turnira.

Real bi Rodrija mogao dovesti za njima vrlo prihvatljiv iznos, s obzirom na to da španjolskom veznjaku istječe ugovor sa Cityjem 2027. godine. Španjolski mediji navode da bi posao mogao biti sklopljen za cifru koja se kreće između 50 i 70 milijuna eura.