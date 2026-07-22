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Real kreće po najboljeg igrača Svjetskog prvenstva: Iznenadit će vas koliko će ga morati platiti

Real kreće po najboljeg igrača Svjetskog prvenstva: Iznenadit će vas koliko će ga morati platiti
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Foto: Oscar J. Barroso/Zuma Press/Profimedia

'Kraljevima' se otvorila ogromna prilika

22.7.2026.
9:48
A.I.
Oscar J. Barroso/Zuma Press/Profimedia
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Real Madrid kreće po Rodrija (30) iz Manchester Cityja, javljaju španjolski mediji.

Vijest je su pri objavili EsRadio i OKDiario, a potvrdili su je ugledni sportski dnevnici AS i MARCA.

Iako se Rodrijevo ime i ranije povezivalo s Realom, predsjednik Florentino Pérez dugo je bio skeptičan. Glavni razlozi bili su igračeva dob (30 godina) te teška ozljeda prednjeg križnog ligamenta koju je pretrpio 2024. godine. Klub nije želio riskirati s golemim ulaganjem u igrača čija je fizička sprema bila pod velikim upitnikom.

Međutim, Svjetsko prvenstvo 2026. godine u potpunosti je promijenilo perspektivu. Rodri ne samo da je vodio Španjolsku do naslova svjetskog prvaka, već je i proglašen najboljim igračem turnira.

Real bi Rodrija mogao dovesti za njima vrlo prihvatljiv iznos, s obzirom na to da španjolskom veznjaku istječe ugovor sa Cityjem 2027. godine. Španjolski mediji navode da bi posao mogao biti sklopljen za cifru koja se kreće između 50 i 70 milijuna eura.

Real MadridRodriMancester CitySvjetsko Prvenstvo 2026.
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