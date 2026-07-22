Real kreće po najboljeg igrača Svjetskog prvenstva: Iznenadit će vas koliko će ga morati platiti
'Kraljevima' se otvorila ogromna prilika
Real Madrid kreće po Rodrija (30) iz Manchester Cityja, javljaju španjolski mediji.
Vijest je su pri objavili EsRadio i OKDiario, a potvrdili su je ugledni sportski dnevnici AS i MARCA.
Iako se Rodrijevo ime i ranije povezivalo s Realom, predsjednik Florentino Pérez dugo je bio skeptičan. Glavni razlozi bili su igračeva dob (30 godina) te teška ozljeda prednjeg križnog ligamenta koju je pretrpio 2024. godine. Klub nije želio riskirati s golemim ulaganjem u igrača čija je fizička sprema bila pod velikim upitnikom.
Međutim, Svjetsko prvenstvo 2026. godine u potpunosti je promijenilo perspektivu. Rodri ne samo da je vodio Španjolsku do naslova svjetskog prvaka, već je i proglašen najboljim igračem turnira.
Real bi Rodrija mogao dovesti za njima vrlo prihvatljiv iznos, s obzirom na to da španjolskom veznjaku istječe ugovor sa Cityjem 2027. godine. Španjolski mediji navode da bi posao mogao biti sklopljen za cifru koja se kreće između 50 i 70 milijuna eura.