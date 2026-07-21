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PALA ODLUKA /

U javnost procurli detalji o budućnosti Luke Modrića

U javnost procurli detalji o budućnosti Luke Modrića
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Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport/IPA/Profimedia

Talijani objavili vijest koju su svi čekali

21.7.2026.
23:05
Hina
Tiziano Ballabio/IPA Sport/IPA/Profimedia
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Luka Modrić nastavit će karijeru i nositi dres talijanskog velikana AC Milana barem još jednu sezonu, a 40-godišnji kapetan hrvatske reprezentacije postigao je dogovor s klubom sa San Sira o suradnji za sezonu 2026./27., izvještava talijanska novinska agencija Ansa.

Prema talijanskim medijima, financijski uvjeti ostat će nepromijenjeni. Modrić će u glavnom gradu Lombardije zaraditi 3.5 milijuna eura neto, plus moguće dodatne bonuse.

Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za svoj Milan.

Modrić će se pridružiti suigračima na pripremnoj turneji po Australiji, tvrdi Ansa.

Luka ModrićMilan
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